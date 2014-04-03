全球金市：金价受空头回补提振续涨，待美国就业报告提供经济线索

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1291.2 2.01 0.16
现货银 20.02 0.08 0.4
现货铂金 1438.75 6.75 0.47
现货钯金 788.75 6.25 0.8
COMEX期金 1291.4 0.6 0.05
COMEX期银 20.035 -0.015 -0.07
汇率
欧元/美元 1.3764
美元指数 80.228
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 张明钧/王洋)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。