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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 16:07 BJT

全球金市：金价受空头回补提振续涨，待美国就业报告提供经济线索

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价格 变动 涨跌%

现货金 1291.2 2.01 0.16

现货银 20.02 0.08 0.4

现货铂金 1438.75 6.75 0.47

现货钯金 788.75 6.25 0.8

COMEX期金 1291.4 0.6 0.05

COMEX期银 20.035 -0.015 -0.07

汇率

欧元/美元 1.3764

美元指数 80.228

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 张明钧/王洋)
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