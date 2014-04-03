路透调查：人民币兑美元汇率在短期盘整后料重拾升势，一年后升至6.0元

* 人民币兑美元汇率在短期盘整后料重拾升势

* 基本面料支撑汇率于明年一季度末升值3.5%至6.0元关口

* 短期不确定性仍强，但再次大幅贬值可能性低

* 存在抑制升值幅度、速度的因素

作者 李然

路透北京4月3日 - 路透最新市场调查显示，预计人民币兑美元 即期汇率短期仍会保持弱势盘整，但在基本面推动下将恢复温和升值趋势，明年一季度末时有望较目前升值3.5%至6.0元关口。

30家受访机构的调查中值并显示，二季度间人民币汇率将恢复升值，6月底时汇率有可能走强至6.13元。三季度末时汇率有望回到年初水平附近的6.05元。周四即期收盘价为6.2107元。（预测详情见表格 ）

综合受访人士反馈，受中国经常项目顺差和中美利差的推动，人民币汇率的升值压力仍然存在；抑制升值幅度和速度的因素除了监管层的干预，还有美国退出QE或加息事件令美元升值、中国资本项目逐步放开、鼓励资本流出的一些措施效果慢慢体现。

“我们预计外汇市场中的基本面压力，还会让人民币回到进一步升值的趋势中去。”苏格兰皇家银行经济学家邱小村（Tiffany Qiu）表示。

她并认为，短期来看人民币汇率仍基本在监管层掌控之中，需要注意到即便今年前两个月人民币汇率出现较大贬值，外汇占款仍然不小。但预计干预措施不可持续。

招商银行总行高级分析师刘东亮认为，未来6-12个月，在中国货币当局不干预的条件下，预计人民币仍会维持升值势头并有创新高的机会，这与小幅刺激和改革措施的推出、人民币/美元维持相对较高的利差有关。

但之后随着美国退出QE完成、临近加息周期，中美之间的实际利差会收窄，人民币的吸引力下降，美元在国际市场大概率走强，人民币的升值压力将明显减轻。

人民币兑美元即期汇率自今年初创出6.0406元的历史高位之后，就走出一波深逾3%的凌厉贬值。除了基本面的担忧，市场也认为有监管层顺水推舟的成分，以汇率贬值打击短期套利资金，并为后来推出扩大波幅的政策做出了铺垫。

**短期不确定性仍强**

从调查结果的范围看，4月末时的人民币汇率预测范围在6.12元~6.26元，显示市场对于短期汇率走势的看法仍较为分化；从前期所创接近6.24元的低点来看，市场认为再次大幅贬值的可能性和空间已经不多。

一股份行交易员称，最近的方向都不是很明确，“感觉央行的大规模干预应该已经结束了，前段时间那么疯狂的贬值应该不太会再次出现。当然小小规模的（干预）不能排除，接下来就看经济形势了。”

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，虽然央行于3月扩大了人民币汇率日内波幅上限，但从政策推出后的效果来看，作用还不够明显。

“现在的波动还是太过稳定...从央行的角度来看，应该是希望看到波动本身对汇率起到调节作用，只有提升了盘中的波动，才有条件做到不轻易干预。”他表示。

他进而从促进汇率波动、抑制人民币升值的因素分析认为，一方面央行仍有可能借助特殊事件来分化市场预期，另一方面需要资本项目松绑政策的配合，鼓励市场持有外汇并对外投资，而这是相对缓慢的过程。