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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 17:20 BJT

更新版 1-新债招标：国开行两期增发债收益率稍高，市场情绪有所缓和

* 国开行三及七年增发债结果稍高

* 发行缩量，投标倍数尚可

* 较上午农发行新债发行情况趋稳 (新增市场评论等内容)

路透上海4月3日 - 中国国家开发银行 周四下午增发的三年和七年期固息债，收益率均略高于预测均值。不过与上午农发行三及五年品种发行情况相比，国开行两期债相对小的预期偏离度以及尚可的投标倍数显示，市场不安情绪已有所缓和。

未来新债供给方面，国开行稍早再做出调整，取消下周二增发债中的10年期品种，并将发行总规模由原来的不超过280亿元人民币，减至200亿元。

北京一券商交易员表示，以三至五年金融债为主的二级市场收益率，在经过早盘快速上行后出现回落，加之国开缩减两期债发行规模，弱市下得以获得相对好的认购。

华北一银行交易员补充说，五年等金融债收益率早盘一度涨约10个基点(bp)，不过随后缩窄涨幅至5个bp左右。

受二级市场五年左右金融债收益率明显上行影响，农发行上午招标的三及五年增发债结果明显高于预期。

剩余期限近三年的国开行固息债140201券 最新成交在5.3900%，上日尾盘为5.30%；剩余近七年的国开140203券最新成交 在5.71%，上日尾盘为5.67%。

国开行今日招标新债为今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。此前金额上限为100亿元，后减为80亿元。具体发行及投标情况如下：

第八期增发债 第10期增发债

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发行上限 40亿元 40亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第八期增发) (今年第10期增发)

加权中标收益率 5.3351% 5.6765%

边际中标收益率 5.3491% 5.6863%

投标倍数 3.59倍 3.80倍

预测均值 5.30% 5.66%

加权收益率较预测 +3.51bp +1.65bp

招标方式 多重价格(美国式)招标

缴款日 4月10日

起息日 4月8日

分销期 4月10日

上市日 4月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%

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国开行周二新启动的一轮福娃债(7-11期)招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --

认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37 (完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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