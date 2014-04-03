更新版 1-新债招标：国开行两期增发债收益率稍高，市场情绪有所缓和

* 国开行三及七年增发债结果稍高
* 发行缩量，投标倍数尚可
* 较上午农发行新债发行情况趋稳
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路透上海4月3日 - 中国国家开发银行 周四下午增发的三年和七年期固息债，收益率均略高于预测均值。不过与上午农发行三及五年品种发行情况相比，国开行两期债相对小的预期偏离度以及尚可的投标倍数显示，市场不安情绪已有所缓和。
未来新债供给方面，国开行稍早再做出调整，取消下周二增发债中的10年期品种，并将发行总规模由原来的不超过280亿元人民币，减至200亿元。
北京一券商交易员表示，以三至五年金融债为主的二级市场收益率，在经过早盘快速上行后出现回落，加之国开缩减两期债发行规模，弱市下得以获得相对好的认购。
华北一银行交易员补充说，五年等金融债收益率早盘一度涨约10个基点(bp)，不过随后缩窄涨幅至5个bp左右。
受二级市场五年左右金融债收益率明显上行影响，农发行上午招标的三及五年增发债结果明显高于预期。
剩余期限近三年的国开行固息债140201券 最新成交在5.3900%，上日尾盘为5.30%；剩余近七年的国开140203券最新成交 在5.71%，上日尾盘为5.67%。
国开行今日招标新债为今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。此前金额上限为100亿元，后减为80亿元。具体发行及投标情况如下：
第八期增发债 第10期增发债
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发行上限 40亿元 40亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
(今年第八期增发) (今年第10期增发)
加权中标收益率 5.3351% 5.6765%
边际中标收益率 5.3491% 5.6863%
投标倍数 3.59倍 3.80倍
预测均值 5.30% 5.66%
加权收益率较预测 +3.51bp +1.65bp
招标方式 多重价格(美国式)招标
缴款日 4月10日
起息日 4月8日
分销期 4月10日
上市日 4月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.05% 0.10%
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国开行周二新启动的一轮福娃债(7-11期)招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --
认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37 (完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)