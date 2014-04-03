中国个股：恒生电子称大股东已被阿里巴巴主席马云以33亿元收购

路透上海4月3日 - 中国恒生电子股份有限公司 周四公告称，其大股东杭州恒生电子集团所有17名股东已将所持股权全数出售给阿里巴巴集团IPO-ALIB.N主席马云旗下公司浙江融信，出售价格约32.99亿元人民币。

浙江融信注册资本为约17.27亿元，其中马云持股99.1365%。浙江融信已与这17名股东近日签署股权购买协议，交易完成后，浙江融信将间接持有上市公司恒生电子20.62%股权，马云成恒生电子实际控制人；同时，恒生电子创始人及现高管团队仍合计持有恒生电子约10%的股份。

马云还控股浙江阿里巴巴电子商务公司，后者控制着阿里巴巴旗下小微金融集团的重要子公司，包括重庆小贷公司、支付宝、融资担保公司和商业保理公司。

收购人浙江融信表示，此次收购恒生集团100%股权，是看好中国金融服务业的发展机遇以及金融信息技术服务市场的潜力，并非以借壳上市或注入资产为目的。其收购资金中，17亿元来自公司自有资金，另外17亿元为2-3年期的银行贷款。

恒生电子主要向银行、证券、保险、基金管理等金融机构提供应用软件的解决方案，是国内传统金融机构最大IT供应商之一。此前，业内曾担心，阿里巴巴通过马云控股恒生电子后，相当于掌握了绝大部分金融机构的后门。

恒生电子公告强调，恒生电子只是向金融机构提供金融IT软件，软件交付后由客户自行运营与管理，公司与公司的技术、维护、工程人员不可能获取、更加不可能泄露金融客户的数据，金融数据的储存与产权完全归客户控制与所有。

至于马云收购恒生电子集团的目的，国内媒体最新报导引述宏源证券研究所副所长易欢欢的观点称，本次收购的核心价值源自恒生电子提供中国绝大多数基金公司后台交易、结算、投资等核心系统，接近市场一半份额的证券公司系统，以及逐步渗透的其他金融系统，客户黏度强可替代成本高，是一次抢入口式的收购。

“互联网企业通过收购抢占B端C端入口趋势将变得异常明显，传统金融机构也应加强相关投资并用收购方式快速应对，相关入口型公司值得布局和重视。”易欢欢同时认为，这次交易的风险在于，大型金融机构对阿里依赖度过高引发警惕，从而转向竞争对手。

恒生电子自3月中旬起持续停牌，因大股东筹划重大战略事宜，停牌前收报21.47元。公司股票将自下周二(8日)起复牌。（完）