《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月3日

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透香港4月3日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价：（本地时间16:21时，1 港元=0.80023人民币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 8.10 13.00 0.78 深物业 7.60 5.91 1.61 南玻 7.90 6.06 1.63 深康佳 4.54 2.95 1.92 ST中华 6.07 2.88 2.63 ST中冠 9.05 4.50 2.51 深深宝 8.44 7.36 1.43 深华发 7.65 3.74 2.56 深赤湾 13.87 12.52 1.38 招商地产 19.40 19.48 1.24 特力 10.37 6.17 2.10 飞亚达 6.98 6.20 1.41 一致药业 43.75 38.50 1.42 深深房 4.66 3.08 1.89 ST盛润 6.73 5.69 1.48 深南电 4.12 2.60 1.98 深纺织 9.84 6.47 1.90 方大集团 6.38 3.54 2.25 深国商 19.26 11.02 2.18 深赛格 4.85 2.95 2.05 宝石 19.84 11.26 2.20 小天鹅 9.56 8.96 1.33 粤高速 2.90 2.43 1.49 晨鸣纸业 4.51 3.85 1.46 ST珠江 3.55 2.52 1.76 美菱电器 5.95 4.90 1.52 大冷股份 9.61 6.88 1.75 粤电力 4.88 4.58 1.33 佛山照明 11.55 7.43 1.94 江铃汽车 25.10 27.33 1.15 沙隆达 12.47 9.32 1.67 苏常柴 8.09 4.89 2.07 威孚高科 23.63 22.82 1.29 古井贡酒 18.20 16.37 1.39 ST东海 5.12 4.02 1.59 长安汽车 10.12 13.38 0.95 京东方 2.28 2.07 1.38 鲁泰 9.37 10.90 1.07 本钢板材 2.73 2.33 1.46 张裕 25.94 19.34 1.68 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 [CN-HOT-CMN 中国个股业绩 ] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN 报摘 ] 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。