版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 16:30 BJT

香港股市：收高，受中国铁路建设消息及中港互联互通利多激励

铁路相关类股上涨，中国国务院周三召开常务会议表示，将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。今年全国铁路预计投产新线6,600公里以上，比去年增加1,000多公里。

中国铁建 大涨7.1%，中国中铁 和中国交通建设 分别上扬5.1%和5.6%。

香港交易及结算所有限公司 称，正在与中国内地证交所就内地与香港市场可能建立互联互通进行洽谈。若达成协议将允许投资者通过港交所购买在内地上市的股票。 此消息亦进一步提振H股。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐