香港股市：收高，受中国铁路建设消息及中港互联互通利多激励

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
铁路相关类股上涨，中国国务院周三召开常务会议表示，将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。今年全国铁路预计投产新线6,600公里以上，比去年增加1,000多公里。
中国铁建 大涨7.1%，中国中铁 和中国交通建设 分别上扬5.1%和5.6%。
香港交易及结算所有限公司 称，正在与中国内地证交所就内地与香港市场可能建立互联互通进行洽谈。若达成协议将允许投资者通过港交所购买在内地上市的股票。 此消息亦进一步提振H股。(完)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。