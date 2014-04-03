路透伦敦4月3日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：目前50日移动均线和上周低位1.3705美元扮演的主要支撑位角色，限制了欧元下跌。若在1.3820美元下方，唯有跌破1.3700美元，未来才有可能进一步下探1.3640美元。欧元/美元需升穿1.3850美元，走势才会稳定，并再度测试近期高位1.3970美元。1.4000美元水准仍是升向1.4200美元的关键心理障碍位。

* 美元/日圆：美元继续在103日圆上方走高，未来很可能再度测试前次高位105.50日圆。美元/日圆已经突破103.70水平和3月高位，即105.50/100.75跌势的61.8%回档位。105.50看似仍是进一步上涨的关键障碍点。若美元/日圆跌破102.70日圆，将会重启跌势。

* 英镑/美元：继续在保持区间交投，在1.6400和1.6500美元间有强力支撑，阻力位在接近1.6700美元处。短期支撑位在1.6570/80美元区域。从1.6820美元高位拉出的趋势线阻力位在1.6740美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3762 1.3766 -0.03 +0.12 1.3745

美元/日圆 103.92 103.85 +0.07 -1.31 105.30

欧元/日圆 143.00 143.02 -0.01 -1.13 144.63

美元/瑞郎 0.8870 0.8865 +0.06 -0.65 0.8928

英镑/美元 1.6639 1.6625 +0.08 +0.50 1.6556

美元/加元 1.1019 1.1029 -0.09 +3.76 1.0620

澳元/美元 0.9226 0.9247 -0.23 +3.51 0.8913

新西兰元/美元 0.8526 0.8571 -0.53 +3.90 0.8206

欧元/瑞郎 1.2208 1.2205 +0.02 -0.51 1.2271

欧元/英镑 0.8267 0.8280 -0.16 -0.36 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9416 8.9174 +0.27 +1.06 8.8474

美元/挪威克朗 5.9778 5.9685 +0.16 -1.46 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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