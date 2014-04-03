《汇市简讯》短期技术面将欧元/美元推向长线支撑位

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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* 欧元/美元受到短期技术面打压，接近长期支撑
* 初步阻力位为100小时均线切入位1.3773，以及200小时均线切入位1.3783
* 日线云区位于1.3685-93，100日均线位于1.3687
* 云区收窄通常带来价格波动
* 上周低点为1.3704，高点为1.3848/77
* 欧元/美元伦敦开盘点位仅较3月6日欧洲央行会议当日开盘价高出30个跳动点(完)
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(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。