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市场报道 | 2014年 4月 3日 星期四 16:12 BJT

《汇市简讯》短期技术面将欧元/美元推向长线支撑位

0801GMT

* 欧元/美元受到短期技术面打压，接近长期支撑

* 初步阻力位为100小时均线切入位1.3773，以及200小时均线切入位1.3783

* 日线云区位于1.3685-93，100日均线位于1.3687

* 云区收窄通常带来价格波动

* 上周低点为1.3704，高点为1.3848/77

* 欧元/美元伦敦开盘点位仅较3月6日欧洲央行会议当日开盘价高出30个跳动点(完)

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(编译 张明钧; 审校 王洋)
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