更新版 1-香港个股：新鸿基委聘三家银行负责拆分旗下UAF--消息

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透香港4月3日 - 了解情况的消息人士周四告诉路透，新鸿基公司 已经委聘三家银行负责拆分其客户理财业务。
新鸿基将把亚洲联合财务(UAF)拆分成独立的上市实体。目前，市场对香港金融业资产的需求强劲，香港首次公开发行(IPO)和权益资本市场交易量也呈回升之势。
消息人士称，该公司已选择摩根大通、摩根士丹利和瑞银集团(UBS)负责此次出售交易，拟分拆的亚洲联合财务估值预计为30亿美元左右。
该公司称，“可能将亚洲联合财务拆分上市的考虑仍处于初级阶段。”
摩根大通、摩根士丹利和瑞银均拒绝置评。
把亚洲联合财务拆分为单独上市实体，母公司将可以更好地把握市场近期对香港金融企业的需求。
新鸿基在2006年收购亚洲联合财务。2010年，新鸿基将其19%的股权出售给私募股权公司CVC Capital Partners，募资约2.78亿美元，大部分资金都用于在中国大陆拓展亚洲联合财务的业务。
在CVC参与投资时，亚洲联合财务在中国大陆拥有约30个分支机构，截止2013年底已经增加到105个，在香港也有49家分支。去年底，该客户理财业务贷款规模已经超过100亿港元(13亿美元)。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。