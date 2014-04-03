版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 16:25 BJT

更新版 1-香港个股：新鸿基委聘三家银行负责拆分旗下UAF--消息

路透香港4月3日 - 了解情况的消息人士周四告诉路透，新鸿基公司 已经委聘三家银行负责拆分其客户理财业务。

新鸿基将把亚洲联合财务(UAF)拆分成独立的上市实体。目前，市场对香港金融业资产的需求强劲，香港首次公开发行(IPO)和权益资本市场交易量也呈回升之势。

消息人士称，该公司已选择摩根大通、摩根士丹利和瑞银集团(UBS)负责此次出售交易，拟分拆的亚洲联合财务估值预计为30亿美元左右。

该公司称，“可能将亚洲联合财务拆分上市的考虑仍处于初级阶段。”

摩根大通、摩根士丹利和瑞银均拒绝置评。

把亚洲联合财务拆分为单独上市实体，母公司将可以更好地把握市场近期对香港金融企业的需求。

新鸿基在2006年收购亚洲联合财务。2010年，新鸿基将其19%的股权出售给私募股权公司CVC Capital Partners，募资约2.78亿美元，大部分资金都用于在中国大陆拓展亚洲联合财务的业务。

在CVC参与投资时，亚洲联合财务在中国大陆拥有约30个分支机构，截止2013年底已经增加到105个，在香港也有49家分支。去年底，该客户理财业务贷款规模已经超过100亿港元(13亿美元)。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐