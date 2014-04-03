台湾政经：行政院会通过两岸协议处理及监督条例草案，将送立院审议

路透台北4月3日 - 台湾行政院院会周四通过“台湾地区与大陆地区订定协议处理及监督条例”草案，以回应反服贸学运诉求之一的将两岸协议监督机制法制化。该草案将送立法院审议。

依据行政院公布的草案，未来两岸协议将纳入国安会审查的复审机制，并将向国会沟通及谘询入法，也增加立法院审议或审查未能通过时，将通知协议对方(大陆)视需要重启协商。

据本地中央社报导，陆委会主委王郁琦于院会后针对媒体询问表示，如果按行政院版本的两岸协议监督草案于立院通过时，两岸服务贸易协议还未在立法院通过，那么服贸协议就要适用新法。

但行政院的草案版本中，对已送入立法院审查的协议，规定三个月未完成视为已审查，但可展延一次，如按照此法，服贸协议将视为已审查。

王郁琦并指出，〞国安审查机制入法，对两岸协议确保国安有时代性意义。〞

不过在行政院草案公布后，在野党--民进党发布新闻稿指出，行政院从过去拒绝到如今接受两岸监督机制的法制化，这样的转变看似回应学运诉求，但实际上政院的版本只有监督之名，最重要的〞国会参与〞却无实质约束力，在协议中议题的形成、过程的沟通和协议签署前后期等四阶段，国会意见都只是仅供参考。