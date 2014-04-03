台湾政经：行政院会通过两岸协议处理及监督条例草案，将送立院审议

国际油市：油价持稳，此前美国原油库存骤降
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
路透台北4月3日 - 台湾行政院院会周四通过“台湾地区与大陆地区订定协议处理及监督条例”草案，以回应反服贸学运诉求之一的将两岸协议监督机制法制化。该草案将送立法院审议。
依据行政院公布的草案，未来两岸协议将纳入国安会审查的复审机制，并将向国会沟通及谘询入法，也增加立法院审议或审查未能通过时，将通知协议对方(大陆)视需要重启协商。
据本地中央社报导，陆委会主委王郁琦于院会后针对媒体询问表示，如果按行政院版本的两岸协议监督草案于立院通过时，两岸服务贸易协议还未在立法院通过，那么服贸协议就要适用新法。
但行政院的草案版本中，对已送入立法院审查的协议，规定三个月未完成视为已审查，但可展延一次，如按照此法，服贸协议将视为已审查。
王郁琦并指出，〞国安审查机制入法，对两岸协议确保国安有时代性意义。〞
不过在行政院草案公布后，在野党--民进党发布新闻稿指出，行政院从过去拒绝到如今接受两岸监督机制的法制化，这样的转变看似回应学运诉求，但实际上政院的版本只有监督之名，最重要的〞国会参与〞却无实质约束力，在协议中议题的形成、过程的沟通和协议签署前后期等四阶段，国会意见都只是仅供参考。
两岸在去年中已签署服务贸易协定，但在立法院审查时执政及在野两党以议事程序相互杯葛而迟迟未能完成审查。3月以来并引发抗议学潮，上周日有多逾10万民众游行，表达对政府黑箱处理两岸服务贸易协议的不满，并要求将协议自立法院退回行政院。目前仍有部分学生占据立法院议场。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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