金属期市：伦敦期铜下跌，中国刺激措施引发失望情绪

“如果仔细观察的话，信贷市场仍相当紧俏，所以即使你将一些投资提前，也并不意味着GDP成长率会高于7.5%。”香港大华继显证券资深矿业分析师Helen Lau说。“成长面反而有很多下行风险，这就是价格反弹仅是昙花一现的原因。”

0723 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌至每吨6,651.75美元，回吐部分上日涨幅。

伦铜在智利传出强震消息后一度因空头回补涨至四周最高水准6,734美元。

上海期交所主力7月合约 下跌0.8%至每吨46,330元人民币。

“除了最近几天空头回补以及智利地震引发短暂上涨，我感觉铜价还没摆脱下跌的氛围，”香港一位交易员说。

“铜价在6,730/40美元水平两度迅速下跌，我想它暂时无法突破这里。”(完)

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