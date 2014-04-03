金属期市：伦敦期铜下跌，中国刺激措施引发失望情绪

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
“如果仔细观察的话，信贷市场仍相当紧俏，所以即使你将一些投资提前，也并不意味着GDP成长率会高于7.5%。”香港大华继显证券资深矿业分析师Helen Lau说。“成长面反而有很多下行风险，这就是价格反弹仅是昙花一现的原因。”
0723 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌至每吨6,651.75美元，回吐部分上日涨幅。
伦铜在智利传出强震消息后一度因空头回补涨至四周最高水准6,734美元。
上海期交所主力7月合约 下跌0.8%至每吨46,330元人民币。
“除了最近几天空头回补以及智利地震引发短暂上涨，我感觉铜价还没摆脱下跌的氛围，”香港一位交易员说。
“铜价在6,730/40美元水平两度迅速下跌，我想它暂时无法突破这里。”(完)
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(编译 蔡美珍/李婷仪 审校 张涛/高琦)
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路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。