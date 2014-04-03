《路透晚报》--4月3日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：涨至三周高点，受中国有望刺激经济及美元走强拉动

日本股市涨至三周高位，有消息称中国将采取措施刺激经济，提振建筑机械制造商类股上涨，此外稳健的美国数据激励美元兑日圆触及10周高点。日经指数收涨0.8%，至15,071.88点，为3月11日以来最高收位。东证股价指数涨0.5%，至1,216.77点。

--中国股市：沪综指收跌结束两日反弹，地产股全线回调

沪综指结束连续两日反弹收跌。此前领涨的地产板块全线大幅回调带动大盘走低。分析师表示，经济数据与市场预期差异程度和政策出台力度将决定短期市场走向。沪综指收盘报2,043.702点，跌15.286点或0.74%，上证A股今日成交额794亿元人民币，上日为778亿元。

--香港股市：收高，受中国铁路建设消息等利多激励

香港股市升至三周收盘新高，受中国加快铁路建设消息激励，且市场憧憬内地投资人可能扩大通过港交所买卖股票的管道。恒生指数收高0.2%，至22,565.08点，为3月7日以来收盘新高。国企指数上涨0.7%，稍早触及2月20日以来盘中高位。

--汇市：欧元持稳静待ECB决策，美元势头增强

欧元兑美元小幅下滑，稍晚欧洲央行(ECB)将公布月度政策决议并召开新闻发布会，市场将关注ECB是否有意作出更多努力来提振经济。与1月和2月不同，鲜有人预期欧洲央行将通过降息或其他行动向欧元区经济或银行业注入更多资金。0841GMT，欧元兑美元微跌0.04%至1.3760，美元兑日圆升0.12%报103.97，欧元兑日圆涨0.06%报143.10。

--国际油市：布兰特原油在105美元下方仍近五个月低位，关注利比亚供应

布兰特原油周四小涨，但仍处于105美元下方，且接近五个月低位，市场预期利比亚供应将上升，此前该国政府接近与叛军就重启油港达成一项协议。0845GMT，布兰特原油期货下滑0.05美元，报104.74美元。美国原油期货跌0.42美元至99.20美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，中国刺激措施引发失望情绪

伦敦期铜下跌，此前中国当局宣布了一个力度温和的经济刺激方案，但其中未有对铜的新需求。这是中国当局今年第一次采取稳增长措施。分析师指出，这些并非新措施，而比较像是将今年的计划支出提前了。0847MT，LME三个月期铜下跌0.59%至每吨6,635.75美元。上海期交所主力7月合约下跌0.8%至每吨46,330元人民币。

--全球金市：金价受空头回补提振续涨，待美国就业报告

金价延续上日涨势，投资者打算在美国非农就业报告出炉前轧平仓位，该报告可能提供更多有关美国经济体质、以及美联储刺激举措前景的线索。0849GMT，现货金报1,287.0美元。

--欧元债市：西班牙公债标售料获得良好需求，关注欧洲央行政策会议

西班牙周四的公债标售料会吸引强劲需求，西班牙公债收益率目前仅略于八年半低点。西班牙将标售2019、2024和2026年到期的公债，预计会轻松完成55亿欧元的预定筹资规模。0850GMT，10年期西班牙公债收益率升3.8个基点，报3.308%。 (完)