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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 16:41 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期随中间价收贬，供求均衡走势仍无明显方向

* 人民币兑美元即期随中间价微贬
    * 供求基本均衡，波动空间缩窄至不足百点
    * 市场缺乏方向，交易保持谨慎

 (更新收盘报价)
    路透北京4月3日 - 人民币兑美元即期汇率 周四随中间价收贬。盘面上结购
汇相对仍较为均衡，盘间维持相对较窄的波动空间。交易人士亦称预期较为分化，需要等3
月份更多数据提供指引。
    
    一股份行交易员称，最近的方向都不是很明确，需要看看下周的进出口数据。“感觉央
行的大规模干预应该已经结束了，前段时间那么疯狂的贬值应该不太会再次出现。当然小小
规模的（干预）不能排除，接下来就看经济形势了。”
    
    受新业务维持扩张和预期指数上升等推动，汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)连
续第二个月上涨，创下四个月最高位。
    
    全球汇市方面，欧元兑美元周四小幅下滑，稍晚欧洲央行(ECB)将公布月度政策决议并
召开新闻发布会，市场将关注ECB是否有意作出更多努力来提振经济。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.2107       6.2056     -0.08%
                     中间价                6.1520       6.1493     -0.04%
               成交额                     144亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  -0.97% (上限±2    日高      日低
                                             %)                   
                   日内波动幅度(pips)        83         6.2032    6.2115 
               2014年来即期升贬值幅度      -2.52%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                    400                      
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:38               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2295/25       6.22        
                        CNH即期           6.2127/32      6.2026       
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯)
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