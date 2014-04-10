背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透香港4月10日 - 本周有数档投资等级债券定价，中国银行 悉尼分行发行两年期债券，利率为3.25%，吸引了来自澳大利亚以及新西兰的投资者参与，该期债券共获49亿元、98个帐户认购，认购倍数为2.45倍.
此外，工业等非金融业板块亦见新供给，卡特彼勒 增额发行其2016年3月到期的两年期债券，价格为100.827（2.5%），票面利率为2.95%；另外，中国联通 正就其三年期债券询价，初始利率为4.25%。
自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦。
根据中银国际统计，2013年全年离岸人民币债券发行量同比增加12%至1,374亿元；人民币存款证（CDs）同比增60%至2,466亿元。
以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：
（由公司发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 *2014. 4 卡特彼勒 4.0 2.95 2（reopen, 100.825）
2014. 4 中航国际 15.0 4.80 3
2014. 3 国际金融公司（IFC） 10.0 2.00 3（reopen, 1.95%）
2014. 3 中国东方航空 25.0 4.80 3
2014. 3 国际金融公司（IFC） 10.0 2.00 3
2014. 2 金地集团 7.5 6.875 3
2014. 2 BP Capital Markets 10.0 3.65 5
2014. 2 卡特彼勒 12.5 2.95 2
2014. 2 联合利华 3.0 2.95 3
2014. 2 雅居乐 20.0 6.75 3
2014. 2 瑞安房地产 25.0 6.875 3
2014. 2 工银亚洲 1.37 2.85 1
2014. 2 中银航空租赁 3.0 5.5 10
2014. 2 首创置业 20.0 5.75 3
2014. 2 首创置业 2.5 6.875 5
2014. 1 中国通用技术集团 10.0 5.70 3
2014. 1 VSI（中国平安保险） 8.5 4.15 3
2014. 1 VSI（中国平安保险） 7.5 5.00 5
2014. 1 恒天然 12.5 3.60 5
2014. 1 北大方正集团 0.8 5.875 3 (reopen, 101.20）
2014. 1 绿地香港 15.0 5.50 4
2014. 1 福斯汽车 12.0 3.50 5
2014. 1 中国东方资产管理 25.0 4.10 3
2014. 1 当代置业 11.0 11.00 3
2014. 1 中国电子信息集团 27.5 4.70 3
2014. 1 北大方正集团 12.0 5.875 3
2013.12 Panda Funding Investment 9.1 3.95 3 (privately placed)
2013.12 Bestgain Real Estate 10.0 4.05 3
Lyra Ltd（万科）
2013.12 远东宏信 7.0 5.45 3
2013.11 Bestgain Real Estate 10.0 4.50 5
Lyra Ltd（万科）
2013.11 路劲基建 22.0 6.00
2013.11 中银航空租赁 5.025 4.50 5（reopen, 100.50）
2013.11 中银航空租赁 10.0 4.50 5
2013.11 VSI（中国平安保险） 15.0 4.00 3
2013.10 VSI（中国平安保险） 3.0 4.75 5（reopen, 4.522%）
2013.11 加拿大卑诗省 25.0 2.25 1
（英属哥伦比亚）
2013.10 VSI（中国平安保险） 18.0 4.75 5
2013.10 BP Capital Markets 12.0 3.95 5
2013.9 SK Global Chem Invest HK 9.5 4.125 3
2013.9 Total Capital SA 10.65 3.75 5
2013.6 加拿大出口发展局 1.0 2.10 1
2013.6 卡特彼勒 18.0 3.25 2
2013.5 统一中控 10.0 3.50 3
2013.5 东航海外（香港） 22.0 3.875 3
2013.5 宝龙地产 8.0 9.50 3
2013.5 花样年 10.0 7.875 3
2013.5 仁恒置地 20.0 5.375 3
2013.5 绿城中国 25.0 5.625 3
2013.5 I.T.Ltd 10.0 6.25 5
2013.4 亚洲金融 5.0 6.90 5
2013.4 金轮天地控股 6.0 11.25 3
2013.4 大唐集团 25.0 3.60 3
2013.4 丽丰控股 18.0 6.875 5
2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5
2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3
2013.4 新城发展 15.0 9.75 3
2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1
2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3
2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5
2013.3 金地集团 20.0 5.625 5
2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3
2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3
2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3
2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3
2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5
2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 （reopen）
（由金融机构发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 *2014. 4 中行悉尼分行 20.0 3.25 3
2014. 3 招商银行 10.0 4.1 3
2014. 3 交通银行 15.0 3.3 2
2014. 3 国开行 10.0 3.35 3
2014. 3 建银亚洲 40.0 3.25 2
2014. 2 中行新加坡分行 10.0 4.00 5
2014. 2 中行新加坡分行 20.0 3.30 2
2014. 2 中信银行 15.0 4.125 3
2014. 2 东亚银行 2.1 2.70 1
2014. 1 中国进出口银行 15.0 3.00 2
2014. 1 中国进出口银行 25.0 3.25 3
2014. 1 韩国进出口银行KEXIM 5.0 3.625 5
2014. 1 韩国进出口银行KEXIM 5.0 4.50 10 (宝岛债)
2014. 1 蒙古 7.0 10.00 3
Trade and Development Bank of Mongolia
2014. 1 中国银行伦敦分行 25.0 3.45 3
2014. 1 中国农业发展银行 20.0 3.08 2
2014. 1 中国农业发展银行 10.0 3.28 3
2013.11 工行（新加坡） 20.0 3.20 2
2013.11 工行 13.0 3.35 3
2013.11 工行 7.0 3.75 5
2013.11 国开行 19.0 3M CNH HIBOR+20bp 2
2013.11 国开行 17.0 3.60 5
2013.11 国开行 9.0 4.50 15
2013.11 德国L-Bank 2.5 3M CNH HIBOR-77bp 1
2013.8 工银（亚洲） 4.0 3.34 1
2013.8 阿布札比国民银行香港分行 3.0 2.28 1
2013.6 韩国出入口银行 1.3 2.65 1
2013.6 印度IDBI银行 2.25 3.40 1
2013.6 世界银行 17.0 2.00 1
2013.5 澳洲国民银行 4.0 2.40 2
2013.3 中美洲经济合作银行 5.0 3.20 3
2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1
2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.4 3.25 3
Grand Cayman
2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3
2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2（reopen）
2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1
2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3
2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3
2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2
2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3
2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1
2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3（reopen）
2013.1 中银（香港） 3.0 2.90 1
2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7
2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1
2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3
Grand Cayman
2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3
2013.1 汇丰（中国） 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2
2012年以前主要人民币债券发行一览表，请点选 （完） (记者 李珊珊; 审校 毕晓雯)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。