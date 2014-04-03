台湾央行：共发行2,917.5亿台币存单，存单发行余额增14亿

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月3日 - 台湾央行周四公布，共发行2,917.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,903.5亿相较，存单发行余额增14亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,845.50
91天期 0.93 67.00
182天期 1.05 5.00
央行上日共发行3,529.3亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,885.05亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为1,171亿台币，累计超额准备为2,978亿，加计前期1%的超额准备为3,495亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。