离岸人民币：招商银行三年期点心债以4.1%定价，认购倍数5倍

路透香港4月4日 - 中国股份制银行--招商银行 三年期点心债以4.1%定价，较初始指导利率低了25基点，并获得逾5倍热烈追捧。
一级市场交易商指出，招行为投资等级债券，且定价合理，尽管人民币迄今仍处贬势，但仍获基本盘支撑，目前在二级市场成交价已跌破4.0%，卖盘报价在3.95%。
“中国的信用风险忧虑目前还是局限在一些小型企业和理财产品，对于银行来说，影响不是太大，“该人士说，”目前一级市场案件较缺，合理的定价和好的发行人，还是受欢迎。”
招行三年期债先以4.35%在市场询价，根据汤森路透旗下IFR，指导利率最终下调至4.1%，并以此定价。共发行10亿元，获逾50亿元、110帐户追逐，认购倍数逾5倍，高于昨日中航国际的4倍。
投资者结构中，99%来自于亚洲，1%欧洲；资产管理/基金占41%，保险27%，银行21%，私人银行及其他11% .
招行发行人评级为：Baa3 S（穆迪）/BBB+ S（标普）/BBB S（惠誉）；债券无评级。债券将在4月10日交割，2017年4月10日到期。
全球联席协调人为永隆银行、花旗、汇丰以及渣打。其他承销协办还包括：招银国际、中金公司、Jefferies以及瑞银。
招行去年净利润同比增长14.3%至517亿元人民币，但净利息收益同比减少0.21个百分点至2.82%。招行董事长傅育宁表示，预计今后净息差会继续下行，该行将通过提高定价能力及控制成本来应对。 （完）
(记者 李珊珊; 审校 张喜良)