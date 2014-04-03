新兴汇市：美国数据支撑美元打压亚币下滑，但中国刺激举措限制跌幅

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
韩元因本地进口商美元需求而下滑 。但跌幅因股市资金流入且出口商结算而缩减。
菲律宾披索 小幅下跌，因浮现与债券到期有关的美元买需。
路透调查显示，新兴亚币来年料将持稳，因全球经济复苏加速且风险前景改善。但调查显示中国经济将是一大隐忧。
亚洲 当日 今年以来 2013年
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菲律宾披索 44.97 44.88 -0.20 -1.27 44.40
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马币 3.2815 3.2700 -0.35 -0.18 3.2755
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路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。