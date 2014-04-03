新兴汇市：美国数据支撑美元打压亚币下滑，但中国刺激举措限制跌幅

韩元因本地进口商美元需求而下滑 。但跌幅因股市资金流入且出口商结算而缩减。

菲律宾披索 小幅下跌，因浮现与债券到期有关的美元买需。

路透调查显示，新兴亚币来年料将持稳，因全球经济复苏加速且风险前景改善。但调查显示中国经济将是一大隐忧。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.93 103.89 -0.04 +1.30 105.28

坡元 1.2630 1.2623 -0.06 +0.02 1.2632

台币 30.380 30.375 -0.02 -1.42 29.950

韩元 1057.80 1056.60 -0.11 -0.23 1055.40

泰铢 32.47 32.40 -0.22 +1.20 32.86

菲律宾披索 44.97 44.88 -0.20 -1.27 44.40

印尼卢比 11310.00 11290.00 -0.18 +7.52 12160.00

印度卢比 60.18 59.90 -0.47 +2.69 61.80

马币 3.2815 3.2700 -0.35 -0.18 3.2755

人民币 6.2102 6.2056 -0.07 -2.52 6.0539

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