CNH动态：离岸人民币现汇下跌，跟随在岸走势

路透香港4月3日 - 离岸人民币现汇 周四下跌，跟随在岸波动。市场对于人民币多空暂无明确想法，行情观望气氛浓厚。

交易员指出，目前离岸与在岸的价差几已弭合，套汇意欲已经降低，且月初通常结购汇盘没有月底大量，预料离岸行情暂时难有自己的路，跟着在岸波动。

“境内外汇差差不多没有，基本没有套利的空间，客盘量也不是太大。＂一中资行人士说。

他预计离岸人民币将呈现区间波动，并观察在岸动向。

本地时间下午5:30时，离岸人民币现汇 报6.2120，较上日的6.2044下跌76点子或0.12%。在岸与离岸已转为正价差13点子，上日为负价差35点子。

境内人民币兑美元即期汇率 今日随中间价收贬。盘面上结购汇相对仍较为均衡，盘间维持相对较窄的波动空间。交易人士亦称预期较为分化，需要等3月份更多数据提供指引。

中国央行货币政策委员会2014年第一季度例会称，继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。并强调，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 （完）

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