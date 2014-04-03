表格：台湾外资及陆资3月净汇入32.47亿美元，连续第七个月净汇入

路透台北4月3日 - 台湾金融监督管理委员会周四发出新闻稿表示，外资及陆资于3月净汇入约32.47亿美元，为连续第七个月净汇入。累计七个月净汇入共约137.02亿美元。

注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。