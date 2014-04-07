台湾货币市场：4月7日及本提存期资金预期变化一览表

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透台北4月7日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期8,490.30亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--央行发行364天期定期存单，金额1,200亿台币。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 4兆(万亿)3,029.75亿台币：(单位：亿台币)
04/08 2,502.00亿台币
04/09 1,712.50亿台币
04/10 3,950.50亿台币
04/11 1,160.00亿台币
04/14 2,142.00亿台币
04/15 962.50亿台币
04/16 834.00亿台币
04/17 3,360.00亿台币
04/18 3,629.50亿台币
04/21 4,008.30亿台币
04/22 1,028.50亿台币
04/23 2,338.70亿台币
04/24 2,208.80亿台币
04/25 729.50亿台币
04/28 4,217.50亿台币
04/29 1,825.65亿台币
04/30 3,544.30亿台币
*05/01 2,865.50亿台币
05/02 10.00亿台币
--国库券到期350亿台币
04/24 财102-8期273天国库券到期350亿
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期14息 19.68125亿
04/23 88乙1期15息 21.15亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--04/14：央行发行2年期定期存单，预计金额100亿台币，4月11日标售。
--04/25：财政部发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币，4月22日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注:*表更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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