中国新债：财政部公布二季度国债发行计划，4月25日发行20年品种

路透上海4月3日 - 中国财政部周四公布了2014年二季度国债发行计划。在年初公布的关键期限和50年期国债发行计划基础上，4月25日将招标发行一期20年的记账附息国债。另外，4月和5月将各有一期九个月贴现国债招标。

刊登在中国债券信息网的公告显示，4、5、6月每月均有储蓄国债发行。其中4月和6月为电子式，5月为凭证式，期限包括三年和五年。

财政部此前公布的2014年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划，与2013年相比，关键期限国债计划发行期数增加了七期，达到42期，其中一年品种增加了四期。

以下为二季度国债发行的具体时间:

品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式 --------------------------------------------------------- 记账式附息国债 7 4月2日 按年付息

3（续发） 4月9日 按年付息

1 4月11日 按年付息

10（续发） 4月16日 按半年付息

5 4月23日 按年付息

20 4月25日 按半年付息

3（续发） 5月7日 按年付息

7（续发） 5月14日 按年付息

10（续发） 5月21日 按半年付息

50 5月23日 按半年付息

5（续发） 5月28日 按年付息

7（续发） 6月4日 按年付息

1 6月11日 按年付息

10（续发） 6月18日 按半年付息 记账式贴现国债 273天 4月18日 到期一次还本付息

273天 5月9日 到期一次还本付息

储蓄国债(电子式) 3/5 4月10日 按年付息

3/5 5月10日 到期一次还本付息 储蓄国债(凭证式) 3/5 6月10日 按年付息 (完)

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