中国新债：财政部公布二季度国债发行计划，4月25日发行20年品种

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月3日 - 中国财政部周四公布了2014年二季度国债发行计划。在年初公布的关键期限和50年期国债发行计划基础上，4月25日将招标发行一期20年的记账附息国债。另外，4月和5月将各有一期九个月贴现国债招标。
刊登在中国债券信息网的公告显示，4、5、6月每月均有储蓄国债发行。其中4月和6月为电子式，5月为凭证式，期限包括三年和五年。
财政部此前公布的2014年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划，与2013年相比，关键期限国债计划发行期数增加了七期，达到42期，其中一年品种增加了四期。
以下为二季度国债发行的具体时间:
品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式 --------------------------------------------------------- 记账式附息国债 7 4月2日 按年付息
3（续发） 4月9日 按年付息
1 4月11日 按年付息
10（续发） 4月16日 按半年付息
5 4月23日 按年付息
20 4月25日 按半年付息
3（续发） 5月7日 按年付息
7（续发） 5月14日 按年付息
10（续发） 5月21日 按半年付息
50 5月23日 按半年付息
5（续发） 5月28日 按年付息
7（续发） 6月4日 按年付息
1 6月11日 按年付息
10（续发） 6月18日 按半年付息 记账式贴现国债 273天 4月18日 到期一次还本付息
273天 5月9日 到期一次还本付息
储蓄国债(电子式) 3/5 4月10日 按年付息
3/5 5月10日 到期一次还本付息 储蓄国债(凭证式) 3/5 6月10日 按年付息 (完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 黄凯)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20