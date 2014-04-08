更正-中国新债：财政部公布二季度国债发行计划，4月25日发行20年品种(4月3日)

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(内文表格中6月18日招标的10年期国债“续发”有误，应为新发国债；5月10日发行储蓄国债“(电子式)”有误，应为“(凭证式)”,6月10日发行储蓄国债“(凭证式)”有误，应为“(电子式)”。)
路透上海4月3日 - 中国财政部周四公布了2014年二季度国债发行计划。在年初公布的关键期限和50年期国债发行计划基础上，4月25日将招标发行一期20年的记账附息国债。另外，4月和5月将各有一期九个月贴现国债招标。
刊登在中国债券信息网的公告显示，4、5、6月每月均有储蓄国债发行。其中4月和6月为电子式，5月为凭证式，期限包括三年和五年。
财政部此前公布的2014年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划，与2013年相比，关键期限国债计划发行期数增加了七期，达到42期，其中一年品种增加了四期。
以下为二季度国债发行的具体时间:
品种 期限(年) 招标日期/发行期间 付息方式 --------------------------------------------------------- 记账式附息国债 7 4月2日 按年付息
3（续发） 4月9日 按年付息
1 4月11日 按年付息
10（续发） 4月16日 按半年付息
5 4月23日 按年付息
20 4月25日 按半年付息
3（续发） 5月7日 按年付息
7（续发） 5月14日 按年付息
10（续发） 5月21日 按半年付息
50 5月23日 按半年付息
5（续发） 5月28日 按年付息
7（续发） 6月4日 按年付息
1 6月11日 按年付息
10 6月18日 按半年付息 记账式贴现国债 273天 4月18日 到期一次还本付息
273天 5月9日 到期一次还本付息
储蓄国债(电子式) 3/5 4月10日 按年付息
3/5 6月10日 按年付息 储蓄国债(凭证式) 3/5 5月10日 到期一次还本付息 (完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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