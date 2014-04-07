台湾数据：3月CPI年增1.61%创一年来高位，高于市场预期

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透台北4月7日 - 台湾主计总处周一公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.61%，高于路透调查的升1.25%。此创下一年以来高位。
去年2月因农历春节假期因素，CPI年增率逾2%以上。主计总处称，3月物价指数较去年同期上升主因在于蔬果、水产品、肉类及蛋类等价格相对上年为高，以及外食费及调理食品等价格调涨，惟通讯费陆续调降及3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。
3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.15%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
3月 2月
CPI（较上年同期） +1.61 -0.05
路透调查（较上年同期） +1.25 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.3 +0.30
核心CPI（较上年同期） +0.97 -0.20
WPI（较上年同期） +0.15 -0.31r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 林妙容; 撰写 詹静宜; 审校 高洁如)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨