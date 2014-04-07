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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 08:44 BJT

台湾数据：3月CPI年增1.61%创一年来高位，高于市场预期

路透台北4月7日 - 台湾主计总处周一公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.61%，高于路透调查的升1.25%。此创下一年以来高位。

去年2月因农历春节假期因素，CPI年增率逾2%以上。主计总处称，3月物价指数较去年同期上升主因在于蔬果、水产品、肉类及蛋类等价格相对上年为高，以及外食费及调理食品等价格调涨，惟通讯费陆续调降及3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。

3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.15%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

3月 2月

CPI（较上年同期） +1.61 -0.05

路透调查（较上年同期） +1.25 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.3 +0.30

核心CPI（较上年同期） +0.97 -0.20

WPI（较上年同期） +0.15 -0.31r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 林妙容; 撰写 詹静宜; 审校 高洁如)
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