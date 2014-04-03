中国企业：小米公司百万台手机下周二免预约发售，有望刷新销售纪录

路透上海4月3日 - “米粉节”是中国知名本土智能手机厂商小米公司每年为公司“庆生”的粉丝狂欢活动。小米公司周四宣布，下周二(8日)举行的“米粉节”，预计免预约发售超过100万台小米手机及折价销售配件，并有望刷新去年天猫双十一购物节创下的公司单日销售最高纪录。

因小米手机的性价比较高，近年来消费者在其网络直销平台一直需要预约购机。此次小米公司推出百万台手机，包括热销的米3、红米和红米Note等各种型号。

今年米粉节将完全在线上举行，取消了往年惯有的线下庆祝活动。去年4月的米粉节在北京国家会议中心举行，吸引了数千名媒体记者和米粉参与，超预期的人数令场馆爆棚。

业内人士表示，此次小米公司一次性推出百万台级的手机，或许意味着未来会成为每周销售常态，目前一般小米每周推出数十万台手机。为完成今年销售目标，小米公司确实需要加大产品投放力度。

该公司创始人、董事长雷军近日表示，小米今年一季度手机出货量达到1,100万台，预计全年出货量将达到5,000-6,000万台，2015年目标1亿台。

可做比较的是，全球第二大智能手机厂商苹果 2013年iPhone全球销量为1.535亿部，若小米上述目标能够实现，其有望很快跻身全球前五大甚至前三大智能手机厂商。

四年前创业的小米公司2013年销售1,870万台手机，销售收入达316亿元人民币。在去年11月的双十一购物节中，小米公司单日销售38万台手机，以5.5亿元列单店销售额第一。