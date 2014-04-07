《分析师观点》台湾3月CPI升1.61%创一年高位，蔬果将盛产料价格缓跌

路透台北4月7日 - 台湾主计总处周一公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.61%。此创下一年以来高位。

去年2月因农历春节假期因素，CPI年增率逾2%以上。主计总处称，3月物价指数较去年同期上升主因在于蔬果、水产品、肉类及蛋类等价格相对上年为高，以及外食费及调理食品等价格调涨，惟通讯费陆续调降及3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。

3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.15%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

3月 2月

CPI（较上年同期） +1.61 -0.05

路透调查（较上年同期） +1.25 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.3 +0.30

核心CPI（较上年同期） +0.97 -0.20

WPI（较上年同期） +0.15 -0.31r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。

**市场评论**

--日盛投顾总经分析师 蔡素菁：

近一、两个月台湾CPI走扬主要是因为基期的关系及受农历春节物价的影响，而随着农历年节过物价回稳、国内薪资处在相对低位水准，第二季蔬果慢慢进入盛产季节且不是台风旺季，蔬果售价将慢慢回跌，第二季虽有5月份母亲节消费促销活动可能略带提振效果，不过影响幅度相当轻微，预估第二季CPI年增率约1.5-2%，落在区间下缘可能性比较高。

--大众银行分析师陈森林：

3月的消费者物价指数稍高一些，主要以食品的涨幅支撑大部分升势，比如猪肉的价格目前较先前的价位涨幅仍有一成以上。我们预估，4月的CPI年增率也不会太低，但第二季是按月走缓。预估今年全年台湾CPI1.1-1.2%，因此央行明年第二季才有升息压力。

**市场反应**

--台币兑美元 上周四收盘微贬0.5分至30.380。

--台股加权股价指数 上周四收低0.19%，报8,888.54点。

--指标五年期公债103/4 殖利率上周四收升0.16基点报1.1234%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行今年3月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续11次维持利率不变。

--主计总处2月底对2014年全年经济成长率的预估为2.82%，CPI年成长率为1.07%。(完)

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