台湾已公布经济指标--2014/4/7

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 2月 +7.0% -1.82% r 4/23 -- 季调失业率 2月 4.05% 4.07% 4/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 2月 -0.05% +0.83% r 4/7 +1.25% ) *外汇存底(亿美元) 3月底 4,191.99 4,179.78 5/5 -- 商品出口(y/y) 2月 +7.9% -5.3% 4/7 +0.5% 商品进口(y/y) 2月 +4.9% -15.2% 4/7 -0.75% M2货币总计数(y/y) 2月 +5.61% +5.97% 4/25 -- 外销订单(y/y) 2月 +5.7% -2.8% 4/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +26.8 +26.1 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.95%(统计值 +1.31% r -- -- ) 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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