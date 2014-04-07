台湾经济指标预测--4月7日至5月20日

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *4月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/7 0830 消费者物价 3月 +1.25%* -0.05% 指数(CPI) 4/7 1600 出口 3月 +0.5%* +7.9 *4月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/21 1600 外销订单 3月 -- +5.7% 4/22 0830 季调失业率 3月 -- 4.05% 4/23 1600 工业生产 3月 -- +7.0% 4/25 1610 M2年增率 3月 -- +5.61% *5月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *5/5 1610 外汇存底 4月底 -- 4,191.99亿美元 *5月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差171.4亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第一季 -- 2.95%(统计值) -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。