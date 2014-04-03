《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减640.8亿台币，结束连八周净增

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透台北4月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减640.8亿台币，结束此前连续八周净增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,885.05亿台币。上周存单发行量净增682.45亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
3/31 4,825.50 4,179.00 -646.50
4/01 1,829.15 1,831.65 +2.50
4/02 3,540.10 3,529.30 -10.80
4/03 2,903.50 2,917.50 +14.00
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总计 13,098.25 12,457.45 -640.80
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
3/31 35.00 11.00
4/01 32.00 9.00
4/02 7.00 3.00
4/03 67.00 5.00
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总计 141.00 28.00 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20