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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 17:31 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减640.8亿台币，结束连八周净增

路透台北4月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减640.8亿台币，结束此前连续八周净增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,885.05亿台币。上周存单发行量净增682.45亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

3/31 4,825.50 4,179.00 -646.50

4/01 1,829.15 1,831.65 +2.50

4/02 3,540.10 3,529.30 -10.80

4/03 2,903.50 2,917.50 +14.00

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总计 13,098.25 12,457.45 -640.80

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

3/31 35.00 11.00

4/01 32.00 9.00

4/02 7.00 3.00

4/03 67.00 5.00

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总计 141.00 28.00 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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