更新版 1-台湾货币市场：短率持于区间低位，旬初银行间倾向负数操作

* 短率持于区间低位

* 旬初银行倾向负数操作

* 364天期存单标售略低于预期

* 下周短票发票量略增 (更新拆款数据、存单发行细节及一年期存单标售情形)

记者 詹静宜

路透台北4月3日 - 今天为提存期底最后一个交易日，台湾银行间短率周四仍持稳低位。市场人士认为，由于周五金融市场休市一天，因长假关系将累计4天积数到新的一旬，因此今起银行间已提早负数操作，令短率持于当前低位。

资金调度交易员表示，昨日多数银行已大致调整完本提存期积数，今日操作多以微调积数为主，而下周即将展开新的提存期，部分银行间将改采负数操作令拆借意愿提高，且下周央行到期金额高达1.7兆(万亿)，将令旬初市场资金更显宽松，下周短率仍可望维持在低档盘旋。

〞今天要拆出的电话多很多。 〞一位官股银行资金调度交易员说。

资金拆入方银行交易员也指出，今天拆款以到期续借为主，可以感觉到今日资金情势较近日宽松，接到资金拆出的电话略有增加，旬初银行间启动负数操作，市场间将积极寻求资金去化管道。

台湾央行周四公布，今日标售的1,200亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.53%，略低于市场预期的0.54-0.55%。 资金调度人士对此表示，由于市场资金持续偏松，即使央行自今年2月起增加每个月一年期存单发行量至1,200亿台币，本月一年期存单标售利率依旧创下自2010年4月以来按月标售1,000亿台币364天期存单的新低位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%；今日区间暂在0.295-0.400%；一周拆款利率区间收在0.380-0.45%，以上报价皆同于上日。

**下周短票发行量较多**

短票市场方面，票券商指出，今日发票量为本周以来最多，仍不足以因应银行间资金去化需求，下周发票量可望回复正常动能、成交利率将趋于既有区间整理。

展望下周，一大型票券商交易员表示，下周短票发票量将较本周增加三成左右，其中下周五票量料最多， 起码会较本周最多的单日发票量增五成左右，随着银行间旬初资金去化需求增温，短票交投利率可望靠向区间低位。

今日30天期自保短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日，部分跨月天期短票成交在0.61%。

台湾央行周四公布，共发行2,917.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,903.5亿相较，存单发行余额增14亿。 周五金融市场因国定假日休市一天。

下周央行存单到期总额为1兆7,815.3亿台币，稍落点分别为周一8,490.3亿、周二2,502亿、周三1,712.5亿及周四3,950.5亿及周五1,160亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为912亿台币，累计超额准备为3,890亿，加计前期1%的超额准备为4,407亿台币。

**RP利率稳中往低位靠拢**

债券市场附买回(RP)利率周四在平稳中部分往低位靠拢。交易员指出，投信端钱满为患，显示月初资金回流速度飞快，积极找券的电话不少，令证券商的公司债RP成交利率已多数在0.65%成交。

市场人士指出，今日提存期底过后，下周起月初及提存期初的宽裕资金环境可以预期，且下周不见明显的紧缩因素，RP利率一向较高的证券商仍表示将尝试下调利率，或至少将低位利率站稳，区间高位成交难度将变高。

〞我想下周公债成交在0.55%、公司债在0.65%的低位利率已经几乎没有问题。〞一位证券商交易员表示。

另位票券商交易员则表示，由于票券商资金缺口不大，虽接获投信询券电话，也无法供给。不过因利率已低，下周再调降的机会亦不大。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间仍以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65%，0.66%成交仅有少数，上日在0.65-0.66%。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，上日在0.45-0.51%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，则同上日。