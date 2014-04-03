美国称从根本上支持中亚国家的领土完整和独立

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Dmitry Solovyov

路透阿拉木图4月2日 - 负责南亚和中亚事务的美国助理国务卿Nisha Desai Biswal周三称，美国将从根本上支持中亚国家保护其领土完整和独立。

克里米亚两周前并入俄罗斯令中亚各国非常紧张，这些国家的领导人心照不宣地接受了俄罗斯的行为，担忧俄罗斯会在他们的国家采取类似行动。

“对于我们是否对该地区的国家感到担忧，我只想重申，我们是朋友和伙伴，我们从根本上支持其主权、领土完整和独立，并支持其在这方面的努力，”Biswal在接受路透采访时说道。

“我认为俄罗斯越来越意识到这才是全球共识，”她在访问哈萨克斯坦经济首都阿拉木图时表示。

哈萨克斯坦计划与俄罗斯和白俄罗斯今年签署建立欧亚经济联盟的基本协议。该联盟被视为是对抗欧盟的一个地区组织。

“我们仍不清楚欧亚经济联盟的条款。我们的哈萨克斯坦朋友……明确表示不认为这是一个排外的组织，他们打算加入世界贸易组织，他们希望增加与美国、西方和南亚的贸易。”

“我们并不寻求遏制或压制俄罗斯，对中国也是如此。我们寻求遵循国际规范、尊重国际法和国家边界的关系。”

“我们无意于在该地区任何国家建立永久性基地，我们已明确表明这点，”Biswal表示。（完）