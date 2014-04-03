美国称从根本上支持中亚国家的领土完整和独立

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Dmitry Solovyov
路透阿拉木图4月2日 - 负责南亚和中亚事务的美国助理国务卿Nisha Desai Biswal周三称，美国将从根本上支持中亚国家保护其领土完整和独立。
克里米亚两周前并入俄罗斯令中亚各国非常紧张，这些国家的领导人心照不宣地接受了俄罗斯的行为，担忧俄罗斯会在他们的国家采取类似行动。
“对于我们是否对该地区的国家感到担忧，我只想重申，我们是朋友和伙伴，我们从根本上支持其主权、领土完整和独立，并支持其在这方面的努力，”Biswal在接受路透采访时说道。
“我认为俄罗斯越来越意识到这才是全球共识，”她在访问哈萨克斯坦经济首都阿拉木图时表示。
哈萨克斯坦计划与俄罗斯和白俄罗斯今年签署建立欧亚经济联盟的基本协议。该联盟被视为是对抗欧盟的一个地区组织。
“我们仍不清楚欧亚经济联盟的条款。我们的哈萨克斯坦朋友……明确表示不认为这是一个排外的组织，他们打算加入世界贸易组织，他们希望增加与美国、西方和南亚的贸易。”
“我们并不寻求遏制或压制俄罗斯，对中国也是如此。我们寻求遵循国际规范、尊重国际法和国家边界的关系。”
“我们无意于在该地区任何国家建立永久性基地，我们已明确表明这点，”Biswal表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20