《中国债市每日综述》中长债收益率续涨，正回购加码预期难乐观

* 现券收益率中长端品种加速上涨，IRS亦走升

* 虽央行正回购加码资金面仍宽松，但预期不脱谨慎

* 稳增长预期升温，短期债市仍难乐观

路透上海4月3日 - 中国银行间市场周四现券收益率及IRS(利率互换)继续上涨。市场人士表示，央行公开市场正回购操作力度加大，加重短期市场资金面谨慎预期，且宏观经济稳增长的政策预期升温，致现券抛盘进一步加重，而中长端品种更甚。

他们并指出，今日招标的新债结果显示一级市场配置需求不温不火，在一二级联袂走弱的背景下，近期新债供给压力不减，令市场短期预期仍难乐观。

“市场心态不稳，正回购量略微超过市场预期，早盘收益率上行比较快，不过在实际资金面宽松的背景下，收益率略有所回调，”广发银行交易员吴思捷认为，目前的市场还是没有明确的方向，在情绪的影响下进行波动，成交量并不大。

面对本周银行间充裕的流动性国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

不过，对于今日长债收益率涨幅相对明显，上海另一银行交易员认为，昨日国务院一系列稳增长政策，也令市场对此前经济基本面下滑的预期有所改观，因此料中长债后期还将承压。

中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。而国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

此外，今日农发和国开新债招标亦受二级市场影响，中标结果均略高于市场预期。

国家开发银行 下午增发的三年和七年期固息债，收益率均略高于预测均值。不过与上午农发行三及五年品种发行情况相比，国开行两期债相对小的预期偏离度以及尚可的投标倍数显示，市场不安情绪已有所缓和。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四上行，因公开市场正回购操作规模略高过预期，财税缴款临近但央行回笼资金态度坚决，致谨慎情绪进一步升温，且早盘现券收益率多攀高亦对IRS有推动。

剩余期限约9.4年的固息国债 最新成交对应收益率4.5500%，上日尾盘为4.5080%。剩余期限约6.8年的固息国债 最新成交对应收益率4.3900%，上日尾盘为4.3600%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报91.978元，较上日结算价跌0.21元，或0.23%。

**公开市场净回笼缩量流动性续宽**

银行间市场主要质押式回购加权利率 周四稳中有跌。交易员称，央行本周在公开市场净回笼量呈缩减态势，难撼当前资金宽泛局面，除隔夜品种加权利率持稳外，七天及以上期限大多回落。

他们指出，下周初面临补缴存准压力，但当周公开市场正回购到期投放量将超过2,000亿元人民币，机构将继续关注央行公开市场操作力度，只要央行态度不发生变化，资金面应能保持平稳。

“央行(本周)净回笼了620亿，比上周还缩量了，(对资金面)基本没什么影响，挺宽松的，”华东一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员则提到，今日场内有大型商业银行可提供14天期等长期资金，而小型机构拆出资金期限多为下周二(8日)补缴存准之前，“说明大行(对补缴存准压力)不太担心，而且下周有很多(正回购)到期，看央行态度，到期对冲不大的话，资金应该不会太紧张。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准应会推迟至下周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

前述华东交易员还提到，预计下周二补缴规模在3,000亿元左右，届时资金应会较目前略收紧，但从资金价格考虑，波动可能不会太大，“因为目前价格实际上是偏高的，按照现在状况，隔夜应该在2.5%附近比较合理，现在偏高了一点，后面如果紧一些，利率应该不会上太多。”

北京时间17:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9382 2.9507 -1.25 5,763.84

七天 4.0878 4.1994 -11.16 935.50

14天 4.4024 4.4626 -6.02 143.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.3750 1.0450 +333.00 2,103.29

七天 3.0750 2.7650 +31.00 247.97

14天 3.4450 3.3250 +12.00 30.42

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9700 +3.00 --

七天 4.1200 4.2300 -11.00 --

14天 4.4500 4.4800 -3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9500 2.9500 +0.00 --

七天 4.1030 4.2250 -12.20 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --