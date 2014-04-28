台湾政经：行政院预定8月底召开能源会议，重申核四不追加预算

路透台北4月28日 - 台湾行政院长江宜桦周一举行记者会重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四(台湾第四座核电厂)已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。

他并称公投时间表暂时无法确定，但这已是执政党对核四议题做出的〞最大让步〞，希望不再浪费社会资源在这个已争议30年的议题上。

江宜桦同时表示，行政院预估在8月底、9月初的立法院休会期间举行全国能源会议，希望社会将焦点转向台湾未来能源政策的规划上，能够冷静理性的对话。

〞(我们)替下一代保留选择的空间...这不是停建、也不是废弃核四。〞江宜桦说。

台湾总统马英九周日与执政党县市首长开会讨论后，对核四争议出现软化立场，并由国民党文传会主委范姜泰基转述会议结果 。然而反核人士质疑行政院立场是否一致，今早行政院因而召开记者会重申上述立场。

反核人士周末举行一连串的反核活动，包括反核路跑、废核游行及静坐等，活动现场出现黄色反核标语旗海，台湾警政署估期间参加人数最多近3万人。

台湾股市周一盘初跌逾1%，因政府对核四争议妥协。此外，上周五美股下挫也助跌台股。但开盘一个多小时后，台股由黑翻红。本地时间11:36时，台湾加权股价指数 涨0.34%。

**不赞成为核四另设一套公投标准**

江宜桦同时在记者会上强调，这并不是一个重大政策的变更，而是把核四的时程表更清楚的说明。

他指出，由于近来坊间传言核四将在6月安检后强行装填燃料棒运转，引起民众恐慌，但事实上〞没有这回事〞，因此希望给社会大众清楚交代。

他称台湾若立即废核(指核四确定废弃，且核一、核二及核三厂如期除疫)，若干年后将面临限电及缺电的风险，电价高涨无可避免，因此必须务实规划电力的供应方案。

至于在野党争取下修公投门槛，江宜桦则指出，目前行政院倾向全国性公投应适用单一的公投法，不应另外再设置个别议题的公投条例，否则公投法形同虚文，但可以回到公投法本身讨论。

不过他也强调目前公投法〞双二分之一门槛〞并非那样不合理，只要公投题目合理，即可望超越50%的投票率门槛。