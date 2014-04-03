欧洲汇市：英镑兑美元由升转跌，受服务业PMI数据打压

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
英国3月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)跌至57.6，低于2月的58.2，且低于路透调查预估的58.1。但3月指数仍远高于荣枯分界线50，且显示服务业强劲成长。
数据公布后，英镑兑美元 跌至1.6595美元，此前曾在1.6630美元附近。英镑最新下跌0.1%，报1.6605美元。欧元/英镑 小幅上涨到0.82915英镑，数据发布前报0.8275英镑左右。
“PMI数据让一部分英镑多头仓位受到削弱，”Caxton FX分析师Sasha Nugent说。“数据还不错，但促使市场认识到迄今为止的复苏或许已经达到极限。”
3月的制造业、建筑和服务三项PMI数字均不及预期，但仍表明英国经济第一季成长强劲。
与此同时，投资者仍对欧元感到担心。欧元区决策层正在试图打压欧元近期强势，该地区3月通胀率也跌至2009年11月迄今最低水准。
“预计欧元/英镑将跌至0.82英镑。”荷兰国际集团(ING)外汇策略部主管Chris Turner说。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/洪曦; 审校 艾茂林/高琦)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)