欧洲汇市：英镑兑美元由升转跌，受服务业PMI数据打压

英国3月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)跌至57.6，低于2月的58.2，且低于路透调查预估的58.1。但3月指数仍远高于荣枯分界线50，且显示服务业强劲成长。

数据公布后，英镑兑美元 跌至1.6595美元，此前曾在1.6630美元附近。英镑最新下跌0.1%，报1.6605美元。欧元/英镑 小幅上涨到0.82915英镑，数据发布前报0.8275英镑左右。

“PMI数据让一部分英镑多头仓位受到削弱，”Caxton FX分析师Sasha Nugent说。“数据还不错，但促使市场认识到迄今为止的复苏或许已经达到极限。”

3月的制造业、建筑和服务三项PMI数字均不及预期，但仍表明英国经济第一季成长强劲。

与此同时，投资者仍对欧元感到担心。欧元区决策层正在试图打压欧元近期强势，该地区3月通胀率也跌至2009年11月迄今最低水准。

“预计欧元/英镑将跌至0.82英镑。”荷兰国际集团(ING)外汇策略部主管Chris Turner说。(完)

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