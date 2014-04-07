台湾债市：指标公债持券集中度变化表

路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透台北4月7日 - 根据台湾柜台买卖中心周一资料，上交易日交割后指标公债持券集中度如下： 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 五年 38% 49% 66% 上日交割后 33% 44% 62% 注： 1. C3： 该期公债持券前 3 大合计。 2. C5： 该期公债持券前 5 大合计。 3. C10：该期公债持券前 10 大合计。 4. 统计资料来源：债券自营商及五大保险公司（国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人 寿） 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额，包含公债买卖断和附条件交易，未含已买入/卖出未交割数。（ 完） (撰写 李可柔; 审校 林妙容)
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：
路透东京4月17日 - 日本股市周一早盘小幅下跌，进一步靠近近五个月低位，朝鲜紧张态势加剧推动美元下跌，由于市场担心日圆强劲或损及出口商获利，出口类股表现依然不及大盘。