《热点透视》央行官员的沉默恐惧

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦4月3日 - 对于一个已经习惯于资金近乎零成本的金融体系，调高政策利率会产生什么影响，光是想像就令人害怕。但众多央行官员宣称他们并不是太担心这个风险。这些官员若不是过度自信，就是只敢暗中害怕。

金融体系崩盘的风险似乎不在美国、欧洲、英国央行当局的忧心范围之内。当美联储主席叶伦及其他央行首长对世人解释，为何现在没有计划调升利率时，他们所说的不外乎是通胀、失业及产出缺口。就像2008年金融危机爆发之前，他们从来没讨论到信贷恶性扩张问题一样，现在他们也对当前金融体系的风险沉默以对。

他们从来不会说，“经过五年的零利率，系统杠杆水准已几乎和雷曼兄弟垮台之前一样高，而我们的经济仍未平复深度经济衰退的伤害，如果我们在通胀变成明摆在眼前的威胁之前就升息的话，那就是在作不必要的重大冒险。”

如果货币政策当局真的在思索金融崩盘的可能性--像是某支大型基金对收益率曲线的押注出现重大亏损，基金垮台，引发难以停止的亏损、恐惧情绪、避险连锁反应--这些官员只不过是没有公开表达出来而已。就连在英国，房市热度已经达到危险水准，而多数抵押贷款利率都与央行基准利率挂钩，即使如此，英国央行总裁卡尼仍是一派淡然。

银行压力测试及新的宏观审慎工具，提供了一些定心丸的效果。但银行只是金融体系复杂且互相关联结构中的一部分。而且作为最后一道救援防线的各国政府，比起上次危机时，现在已经变得更没有公信力了。