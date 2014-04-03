新闻稿：中国大型钢铁制造商将受益于行业整合--穆迪

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
(以下中文新闻稿由穆迪提供)
香港，2014年4月3日—穆迪投资者服务公司表示，环保措施的执行力度加强，运营环境持续疲弱，以及银行对产能过剩行业的信贷政策收紧，这些因素推动了中国钢铁业的整合及小钢铁厂出局，因此大型钢铁公司将赢得市场份额，幷提高竞争力。
穆迪助理副总裁/分析师邹吉明称：“我们预计宝钢集团有限公司 (A3/稳定)和武汉钢铁 (集团) 公司 (未评级) 的市场份额和竞争力增长幅度将会最大，原因是在低效钢铁厂纷纷关闭的同时，上述公司在华南增加新的产能。”
邹吉明在穆迪发表新的特别评论报告《中国钢铁业整合将有利于大型钢铁制造商》 (Consolidation of the Chinese Steel Industry will Benefit Large Steelmakers) 之际作出上述评论。
该报告表示，与小型钢铁企业相比，政府补贴、融资渠道便利和非钢铁业务的贡献有助于中国10大钢铁企业抵御艰难的市场环境。这10家企业在各自省份处于龙头地位。
与此同时，政府降低环境污染的措施将意味着环保成本上升、停产及关闭低效钢铁厂。
邹吉明指出：“这些变化将淘汰部分小型钢铁制造商，幷减少过剩供应。大型钢铁企业已在过去10年对生产设施进行了升级，幷采用减少排放的技术，因此其受到的影响较小。”
市场份额及规模扩大将加强大型钢铁企业与供应商和客户的议价能力，幷提高效率，这些因素均会提升其竞争力。
此外，2013年下半年以来钢铁需求和价格疲弱，导致钢铁厂难以实现盈亏平衡，尤其是非多元化的小型企业。
多家运营成本和负债杠杆率较高的小钢铁厂在努力阻止业务亏损。与此不同的是，多数大型钢铁企业已在过去10年开发了设备制造和再利用等非钢铁业务，从而有助于抵消核心钢铁业务利润下降的影响。
大型钢铁企业也有大量金融投资和高价值的土地，可在不景气的时期通过出售提高利润。
邹吉明表示：“由于银行提高了对钢铁业等产能过剩行业的放贷标准，幷减少对钢铁业的贷款，所以我们预计未来12-18个月钢铁企业的信贷环境依然紧张。”
因此，生产效率低下、资本基础薄弱的小型钢铁制造商的信用质量将进一步下降。大型钢铁企业 (尤其是国企) 因其规模较大及银行融资渠道良好而受到较小的影响。(完)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20