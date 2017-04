新闻稿：中国大型钢铁制造商将受益于行业整合--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港,2014年4月3日—穆迪投资者服务公司表示,环保措施的执行力度加强,运营环境持续疲弱,以及银行对产能过剩行业的信贷政策收紧,这些因素推动了中国钢铁业的整合及小钢铁厂出局,因此大型钢铁公司将赢得市场份额,幷提高竞争力。

穆迪助理副总裁/分析师邹吉明称:“我们预计宝钢集团有限公司 (A3/稳定)和武汉钢铁 (集团) 公司 (未评级) 的市场份额和竞争力增长幅度将会最大,原因是在低效钢铁厂纷纷关闭的同时,上述公司在华南增加新的产能。”

邹吉明在穆迪发表新的特别评论报告《中国钢铁业整合将有利于大型钢铁制造商》 (Consolidation of the Chinese Steel Industry will Benefit Large Steelmakers) 之际作出上述评论。

该报告表示,与小型钢铁企业相比,政府补贴、融资渠道便利和非钢铁业务的贡献有助于中国10大钢铁企业抵御艰难的市场环境。这10家企业在各自省份处于龙头地位。

与此同时,政府降低环境污染的措施将意味着环保成本上升、停产及关闭低效钢铁厂。

邹吉明指出:“这些变化将淘汰部分小型钢铁制造商,幷减少过剩供应。大型钢铁企业已在过去10年对生产设施进行了升级,幷采用减少排放的技术,因此其受到的影响较小。”

市场份额及规模扩大将加强大型钢铁企业与供应商和客户的议价能力,幷提高效率,这些因素均会提升其竞争力。

此外,2013年下半年以来钢铁需求和价格疲弱,导致钢铁厂难以实现盈亏平衡,尤其是非多元化的小型企业。

多家运营成本和负债杠杆率较高的小钢铁厂在努力阻止业务亏损。与此不同的是,多数大型钢铁企业已在过去10年开发了设备制造和再利用等非钢铁业务,从而有助于抵消核心钢铁业务利润下降的影响。

大型钢铁企业也有大量金融投资和高价值的土地,可在不景气的时期通过出售提高利润。

邹吉明表示:“由于银行提高了对钢铁业等产能过剩行业的放贷标准,幷减少对钢铁业的贷款,所以我们预计未来12-18个月钢铁企业的信贷环境依然紧张。”