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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 19:00 BJT

东南亚股市：泰国股市下滑但其他股市上涨，稍晚欧洲央行发布决议

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 414.08 413.65 +0.10 +6.62 388.37

新加坡 3220.06 3192.78 +0.85 +1.66 3167.43

马来西亚 1855.63 1852.00 +0.20 -0.61 1866.96

泰国 1391.22 1396.62 -0.39 +7.12 1298.71

印尼 4891.32 4870.21 +0.43 +14.44 4274.18

菲律宾 6587.08 6587.72 -0.01 +11.84 5889.83

越南 589.44 581.67 +1.34 +16.81 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 朱晓军/田建华；审校 王洋)
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