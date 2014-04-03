东南亚股市：泰国股市下滑但其他股市上涨，稍晚欧洲央行发布决议

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 414.08 413.65 +0.10 +6.62 388.37
新加坡 3220.06 3192.78 +0.85 +1.66 3167.43
马来西亚 1855.63 1852.00 +0.20 -0.61 1866.96
泰国 1391.22 1396.62 -0.39 +7.12 1298.71
印尼 4891.32 4870.21 +0.43 +14.44 4274.18
菲律宾 6587.08 6587.72 -0.01 +11.84 5889.83
越南 589.44 581.67 +1.34 +16.81 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 朱晓军/田建华；审校 王洋)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20