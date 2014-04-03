东南亚股市：泰国股市下滑但其他股市上涨，稍晚欧洲央行发布决议

中国投资：英国脱欧后中国资本投资伦敦房地产热情没有减退--仲量联行

路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。