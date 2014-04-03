重温稿-中国央行：一季度货币政策例会称继续稳健货币政策，保持适度流动性

* 当前中国经济运行仍处在合理区间

* 继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性

* 货币政策整体放松的可能性较小--分析师

* 或采取再贴现、再贷款等方式定向支持--分析师

路透北京4月3日 - 中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。但中国央行货币政策委员会今年第一季度例会则称，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策。

周四刊登在央行网站上的新闻稿援引会议表示，将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。

“这说明中国目前的实际经济增速还是可以接受的，并不想外界想象的那么差。毕竟从失业率上看，已经降至近九年的新低了。“联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩说。

杨为敩表示，为实现今年GDP增速7.5%的目标，央行可能会延续去年采用过的再贴现、再贷款等方式，有针对性的支持实体经济。”这是既能调结构，又能兼顾保增长的精准调控方式。货币政策整体放松的可能性不大。“

货币政策委员会例会称，当前金融运行总体平稳，物价基本稳定，但所面临的形势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。要继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力。

国信证券宏观经济分析师钟正生预计一季度GDP同比增速为7.3%，且认为如果增速不低此数，则政策刺激力度将微乎其微。目前就业市场波澜不惊，部分地区甚至出现用工荒，给政府吃了一剂定心丸。这是政府似乎“光打雷不下雨”，即便下雨也将定向抛洒的根源所在。

进一步地，即便经济跌破7.3%，触动了政府敏感的神经，政府也只会比照“去年应对经济下行的经历”，在财政政策上定向发力，而在货币政策上中性维稳。

”期待成规模的财政刺激，期待无节制的货币放松，多少低估了本届政府推进改革转型的决心和智慧。“钟正生称。

面对本周银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度。不过微观操作上，自上周四起，抽离资金主力手段采用期限更短的14天正回购品种，分析人士表示，这或体现财税缴款对流动性冲击央行已有考虑。

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，央行周四的正回购利率没有变化，那么由于稳增长的资金需求和债券供给增加，预计接下来货币市场中长端利率和债券市场利率会出现一定上行。

2014年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对4月中国存款基准利率及准备金率继续维持不变预期，而二季度降准预期则有所上升。

货币政策委员会表示，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。并认为，国际经济形势出现分化，美欧等发达经济体积极迹象增多，部分新兴经济体增速持续放缓。