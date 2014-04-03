国际油市：亚洲柴油和航煤升水持稳，受东南亚需求提振

中国投资：英国脱欧后中国资本投资伦敦房地产热情没有减退--仲量联行
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
路透首尔4月3日 - 亚洲柴油和航煤升水周四持稳，交易商称这是受东南亚需求提振，因炼厂维护季节可能削减供应。
路透数据显示，指标500-ppm柴油和航煤较新加坡报价现货升水分别持坚在每桶0.33美元和0.4美元。
一位贸易商消息人士称，印尼Pertamina求购30-40万桶含硫量0.35%的柴油。此前该公司上周求购同一级别柴油。
该公司正求购4月28-30日在Tuban交货的船货，招标将于4月7日结束，有效期截止4月8日。
官方数据显示，4月2日止当周，新加坡陆上中质馏分油库存下降103.6万桶至三周低点1,043.9万桶，因印尼、马来西亚等东南亚国家需求较前周跳增。
Essar Oil向沙特阿美出售4万吨500 ppm柴油，4月装船，价格约为每桶较中东报价升水2.6美元，接近前次交易水平。
卡塔尔的Tasweeq求售3万吨含硫量0.2%的柴油和7万吨航煤，5月装船。招标将于4月15日结束，有效期于同日截止。
BP向道达尔出售15万桶500 ppm柴油，4月23-27日装船，价格为每桶较新加坡报价升水0.3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月27日 - 台湾股市周四下跌，基本追随亚洲股市走势，并 终结了本周的涨势；台币亦从上日触及的两年半盘中高位回撤。 亚股下挫，此前美国的税改计划未能鼓舞投资者，但全球经济增长前 景和欧洲政治风险相关忧虑的缓解，仍支撑市场人气。 0157GMT，台湾加权股价指数 跌0.14%至9,842.22点，周三收 高0.2%。 汽车类指数 领跌，下滑0.71%。金融保险类指数 下挫0 .3%。 交投活跃的个股中，永丰金 下滑0.75%。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 李爽)