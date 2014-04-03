国际油市：亚洲柴油和航煤升水持稳，受东南亚需求提振

路透首尔4月3日 - 亚洲柴油和航煤升水周四持稳，交易商称这是受东南亚需求提振，因炼厂维护季节可能削减供应。

路透数据显示，指标500-ppm柴油和航煤较新加坡报价现货升水分别持坚在每桶0.33美元和0.4美元。

一位贸易商消息人士称，印尼Pertamina求购30-40万桶含硫量0.35%的柴油。此前该公司上周求购同一级别柴油。

该公司正求购4月28-30日在Tuban交货的船货，招标将于4月7日结束，有效期截止4月8日。

官方数据显示，4月2日止当周，新加坡陆上中质馏分油库存下降103.6万桶至三周低点1,043.9万桶，因印尼、马来西亚等东南亚国家需求较前周跳增。

Essar Oil向沙特阿美出售4万吨500 ppm柴油，4月装船，价格约为每桶较中东报价升水2.6美元，接近前次交易水平。

卡塔尔的Tasweeq求售3万吨含硫量0.2%的柴油和7万吨航煤，5月装船。招标将于4月15日结束，有效期于同日截止。

BP向道达尔出售15万桶500 ppm柴油，4月23-27日装船，价格为每桶较新加坡报价升水0.3美元。(完)

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