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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 09:24 BJT

更正-《中国数据观测》3月进出口料低速增长，市场对出口预测分歧较大

(3月贸易顺差预测中值应为9亿美元，非90亿美元)
    * 公布内容: 中国2014年3月进出口数据
    * 公布时间: 4月10日（周四）


  --调查结果 : 
    
        指标         3月中值       区间        上月   上年同期  参与预测机构
                                                                     数
      出口(%)          4.0       -12.3~7.1    -18.1      10          21
      进口(%)          2.4       -2.5~7.5      10.1     14.1         21
  贸易顺差(亿美元)      9        -100~107      -230     -8.8         20
        
   --数据要点：
    
    最新路透调查中值显示，3月份中国出口料同比温和增长4%左右，较2月份的大幅回落有
所回暖。但同期进口增幅料回落至2.4%，较上月10.1%的增幅降温。贸易差额则有望回归顺
差。
    
    调查反馈数字同时显示，对于出口的看法仍是市场分歧最严重的方面，市场预测范围从
同比回落12.3%到同比增长7.1%。这种分歧也是造成近期人民币兑美元即期汇率市场预期分
化的原因之一。
    
    中信证券研究报告指出，随着美国、欧元区和日本的需求都有所恢复，出口有增速将有
所反弹。进口方面，随着短期人民币贬值压力的增加、中期汇率双向浮动预期的强化，以及
季节效应的衰减，未来进口增速将趋于常态。
    
    瑞银也在报告中分析称，1-2月进口10%的同比强劲增长，在一定程度上受到了补库存活
动和融资相关的套利活动的推动，但在当前中国国内需求疲弱、近期人民币汇率贬值且波动
加大的背景下，这一势头恐怕难以持续。
    
    “事实上，近几个月需求低迷使得PMI指数中的原材料库存相对于新订单不断攀升，客
观上会给进口带来下行压力。”瑞银估计，3月进口可能同比出现零增长。

    根据路透最新市场调查，4月末时的人民币汇率预测范围在6.12元~6.26元，显示市场对
于短期汇率走势的看法仍较为分化。交易人士认为，目前最近的方向都不是很明确，后期走
势需要看经济表现，而3月份的出口数据可能是近期重要的观察点。    
    
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    以下为本次路透调查结果：   
   机构名称    出口同比   进口同比   贸易差额
                  (%)        (%)     (亿美元)
 澳新银行         5.2        0.0        87
 交通银行         6.5        5.0        18
 BBVA             3.9        4.3       -16.3
 美银美林         3.0        6.5        -74
 凯投宏观         5.0        4.0         0
 国开证券        -5.6        7.5       -6.8
 中金公司         5.1       -0.1        84
 花旗             3.8       -2.5        107
 中信证券         5.2        0.0       85.1
 大和资本市场    -12.3       1.0         0
 光大证券         4.8        4.8       -100
 国信证券         7.1        3.8        50
 海通证券        -2.1        2.4        -92
 华创证券         4.0        1.8       29.6
 华宝信托         1.6       -1.6        50
 兴业银行        -5.0       -2.5        -50
 ING金融市场      5.0        5.0       -9.9
 瑞穗证券         1.0        5.0        -82
 上海证券         5.9        0.0        100
 申银万国         4.9        7.5       -56.2
 瑞银             4.0        0.0        64
   注：～为数据无法提供。 （完）

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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