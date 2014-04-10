更正-《中国数据观测》3月进出口料低速增长，市场对出口预测分歧较大

(3月贸易顺差预测中值应为9亿美元，非90亿美元) * 公布内容: 中国2014年3月进出口数据 * 公布时间: 4月10日（周四） --调查结果 : 指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 出口(%) 4.0 -12.3~7.1 -18.1 10 21 进口(%) 2.4 -2.5~7.5 10.1 14.1 21 贸易顺差(亿美元) 9 -100~107 -230 -8.8 20 --数据要点： 最新路透调查中值显示，3月份中国出口料同比温和增长4%左右，较2月份的大幅回落有 所回暖。但同期进口增幅料回落至2.4%，较上月10.1%的增幅降温。贸易差额则有望回归顺 差。 调查反馈数字同时显示，对于出口的看法仍是市场分歧最严重的方面，市场预测范围从 同比回落12.3%到同比增长7.1%。这种分歧也是造成近期人民币兑美元即期汇率市场预期分 化的原因之一。 中信证券研究报告指出，随着美国、欧元区和日本的需求都有所恢复，出口有增速将有 所反弹。进口方面，随着短期人民币贬值压力的增加、中期汇率双向浮动预期的强化，以及 季节效应的衰减，未来进口增速将趋于常态。 瑞银也在报告中分析称，1-2月进口10%的同比强劲增长，在一定程度上受到了补库存活 动和融资相关的套利活动的推动，但在当前中国国内需求疲弱、近期人民币汇率贬值且波动 加大的背景下，这一势头恐怕难以持续。 “事实上，近几个月需求低迷使得PMI指数中的原材料库存相对于新订单不断攀升，客 观上会给进口带来下行压力。”瑞银估计，3月进口可能同比出现零增长。 根据路透最新市场调查，4月末时的人民币汇率预测范围在6.12元~6.26元，显示市场对 于短期汇率走势的看法仍较为分化。交易人士认为，目前最近的方向都不是很明确，后期走 势需要看经济表现，而3月份的出口数据可能是近期重要的观察点。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果： 机构名称 出口同比 进口同比 贸易差额 (%) (%) (亿美元) 澳新银行 5.2 0.0 87 交通银行 6.5 5.0 18 BBVA 3.9 4.3 -16.3 美银美林 3.0 6.5 -74 凯投宏观 5.0 4.0 0 国开证券 -5.6 7.5 -6.8 中金公司 5.1 -0.1 84 花旗 3.8 -2.5 107 中信证券 5.2 0.0 85.1 大和资本市场 -12.3 1.0 0 光大证券 4.8 4.8 -100 国信证券 7.1 3.8 50 海通证券 -2.1 2.4 -92 华创证券 4.0 1.8 29.6 华宝信托 1.6 -1.6 50 兴业银行 -5.0 -2.5 -50 ING金融市场 5.0 5.0 -9.9 瑞穗证券 1.0 5.0 -82 上海证券 5.9 0.0 100 申银万国 4.9 7.5 -56.2 瑞银 4.0 0.0 64 注：～为数据无法提供。 （完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)