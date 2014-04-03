马来西亚期市：棕榈油跌至近两个月低点，或将连续第四周下滑

路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近两个月低点，受海外大豆市场下挫拖累，这使得棕榈油或将连续第四周录得跌幅。

昨日棕榈油价格上涨逾1%，当时美国和中国大豆价格飙升，因之前的一项报告显示美国大豆库存吃紧。

不过随后大豆期货回吐涨幅，因获利了结以及市场预期买家将转向更为便宜的南美大豆供给。

“我们的市场仅仅是在跟随外部因素，”一家外资商品经纪商在马来西亚的交易员说。

“棕榈油市场周三在大豆市场的带动下大幅上涨，不过昨晚豆油市场涨势消退，”该交易员说。

指标棕榈油期货6月合约 周四尾盘跌至每吨2,597马币，创下2月11日以来最低，收盘时回升到2,637马币，日内跌幅为0.5%。

本周迄今棕榈油跌幅近1%，或将连续第四周下滑。

总交易量为55,983口，高于均值35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)