马来西亚期市：棕榈油跌至近两个月低点，或将连续第四周下滑

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近两个月低点，受海外大豆市场下挫拖累，这使得棕榈油或将连续第四周录得跌幅。
昨日棕榈油价格上涨逾1%，当时美国和中国大豆价格飙升，因之前的一项报告显示美国大豆库存吃紧。
不过随后大豆期货回吐涨幅，因获利了结以及市场预期买家将转向更为便宜的南美大豆供给。
“我们的市场仅仅是在跟随外部因素，”一家外资商品经纪商在马来西亚的交易员说。
“棕榈油市场周三在大豆市场的带动下大幅上涨，不过昨晚豆油市场涨势消退，”该交易员说。
指标棕榈油期货6月合约 周四尾盘跌至每吨2,597马币，创下2月11日以来最低，收盘时回升到2,637马币，日内跌幅为0.5%。
本周迄今棕榈油跌幅近1%，或将连续第四周下滑。
总交易量为55,983口，高于均值35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20