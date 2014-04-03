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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 20:14 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，因终端用户需求重现

路透新加坡4月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周四反弹至两日高点每吨136.25美元，基于C&F价格的现货交易连续三日零成交后重又浮现。

交易所称，韩国三星道达尔石化在大象买入5月下半月的石脑油船货，基于C&F较日本报价升水为每吨17美元，接近上周买入的5月上半月船货价格。

他们还称，马来西亚的Titan也买入5月下半月的石脑油船货，估计基于C&F的价格为较日本报价至少升水10美元。

亚洲汽油裂解价差也位于四周高位每桶8.30美元，新加坡交易中心的库存减少。

官方数据显示，4月2日当周，新加坡在岸轻质馏分油库存减少6.3%至1,143.9万吨的九周低位。

东南亚国家的汽油需求转强，数据显示，4月2日止当周共有约52.8万吨汽油运往马来西亚、印尼、越南和泰国，3月26日止当周为29.3万吨。(完)

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(编译 白云; 审校 王洋)
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