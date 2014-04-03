国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，因终端用户需求重现

中国投资：英国脱欧后中国资本投资伦敦房地产热情没有减退--仲量联行
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
路透新加坡4月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周四反弹至两日高点每吨136.25美元，基于C&F价格的现货交易连续三日零成交后重又浮现。
交易所称，韩国三星道达尔石化在大象买入5月下半月的石脑油船货，基于C&F较日本报价升水为每吨17美元，接近上周买入的5月上半月船货价格。
他们还称，马来西亚的Titan也买入5月下半月的石脑油船货，估计基于C&F的价格为较日本报价至少升水10美元。
亚洲汽油裂解价差也位于四周高位每桶8.30美元，新加坡交易中心的库存减少。
官方数据显示，4月2日当周，新加坡在岸轻质馏分油库存减少6.3%至1,143.9万吨的九周低位。
东南亚国家的汽油需求转强，数据显示，4月2日止当周共有约52.8万吨汽油运往马来西亚、印尼、越南和泰国，3月26日止当周为29.3万吨。(完)
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(编译 白云; 审校 王洋)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月27日 - 台湾股市周四下跌，基本追随亚洲股市走势，并 终结了本周的涨势；台币亦从上日触及的两年半盘中高位回撤。 亚股下挫，此前美国的税改计划未能鼓舞投资者，但全球经济增长前 景和欧洲政治风险相关忧虑的缓解，仍支撑市场人气。 0157GMT，台湾加权股价指数 跌0.14%至9,842.22点，周三收 高0.2%。 汽车类指数 领跌，下滑0.71%。金融保险类指数 下挫0 .3%。 交投活跃的个股中，永丰金 下滑0.75%。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 李爽)