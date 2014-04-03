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市场报道 | 2014年 4月 3日 星期四 21:40 BJT

美国热股：花旗墨西哥子公司涉嫌欺诈受调查，股价盘初下滑近1%

路透4月3日 - c//纽约时报引述知情人士消息报导，美国联邦当局已针对花旗集团 墨西哥分支涉及的4亿美元贷款欺诈案启动调查。

该公司股票周三收在48.24美元，周四盘初下滑近1%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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