版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 3日 星期四 21:40 BJT

美国热股：芯片制造商美光即将公布财报，股价盘初上涨1%

路透4月3日 - 存储芯片制造商美光(Micron Technology) 计划在收盘后宣布第二季财报。据StarMine称，该公司财报料将超出分析师平均预估，受助于其芯片需求强劲和价格上涨。

该公司股票周三收在24.35美元，周四盘初上涨约1%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐