美国热股：芯片制造商美光即将公布财报，股价盘初上涨1%

香港已公布经济指标--2017/4/27
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透4月3日 - 存储芯片制造商美光(Micron Technology) 计划在收盘后宣布第二季财报。据StarMine称，该公司财报料将超出分析师平均预估，受助于其芯片需求强劲和价格上涨。
该公司股票周三收在24.35美元，周四盘初上涨约1%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月27日 - 台湾股市周四下跌，基本追随亚洲股市走势，并 终结了本周的涨势；台币亦从上日触及的两年半盘中高位回撤。 亚股下挫，此前美国的税改计划未能鼓舞投资者，但全球经济增长前 景和欧洲政治风险相关忧虑的缓解，仍支撑市场人气。 0157GMT，台湾加权股价指数 跌0.14%至9,842.22点，周三收 高0.2%。 汽车类指数 领跌，下滑0.71%。金融保险类指数 下挫0 .3%。 交投活跃的个股中，永丰金 下滑0.75%。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 李爽)
路透香港4月27日 - 按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥周四称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。