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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 21:38 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉新闻发布会讲话摘录

路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行周四宣布维持指标利率不变，央行总裁德拉吉在新闻发布会上表示：

* 欧元区经济在温和复苏，符合前次评估结果

* 预计低通胀将持续较长时间，之后将逐步上升

* 中长期通胀预期仍然很稳定

* 若有必要将尽可能长时间地维持宽松货币政策立场

* 预计在更长时间内将利率维持在当前或更低水准

* 上述预期是基于较低的中期通胀前景

* 密切关注货币市场状况

* 经济前景风险继续偏下档

* 欧元区出口需求预计将逐步走强

* 全球金融市场形势和地缘政治风险可能损及经济

* 消费者物价调和指数(HICP)年增率4月预计将回升

* HICP年增率未来几个月料保持较低水平，2015年有望逐步上升，2016年底或能触及近2%

* 将密切关注地缘政治和外汇风险

* 中期通胀前景风险大致均衡，上下档风险均有限

* 汇率对物价稳定而言非常重要

* 我们没有将中期评估与某个精确汇价水平联系在一起

* 我们不认为通缩风险已下降，但这类风险有限

* 今天讨论的内容非常丰富，主要分歧在于最新通胀数据对中期通胀前景变化的影响程度

* 会上讨论了量化宽松措施和降息

* 汇率因素对物价稳定中期评估的影响越来越大

* 欧洲央行认为需要获得更多信息，才能评估3月通胀数据能否改变通胀前景

* 大家对3月通胀数据的意义不同

* 央行的前瞻指引很成功

* 低通胀维持的时间越长，通胀预期相关风险就越大

* 这就是我们为什么讨论量化宽松的原因

* 设计量化宽松政策时，必须考量欧元区经济对银行的依赖高于对资本市场的依赖

* 上个月我们没有明确讨论量化宽松措施

* 通胀年率变化有70%是因为食品和能源价格下跌

* 最大的担忧是欧元区的长期失业问题

* 我们讨论了实施负存款利率的可能性

* 3月通胀数据非常出乎大家的意料

* 量化宽松措施对欧元区的最终效果将取决于银行业的状况

* 全面评估欧元区银行业状况，对开放资本市场和恢复外界对银行体系的信心至关重要(完)
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