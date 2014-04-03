欧洲央行：总裁德拉吉新闻发布会讲话摘录

中国投资：英国脱欧后中国资本投资伦敦房地产热情没有减退--仲量联行
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行周四宣布维持指标利率不变，央行总裁德拉吉在新闻发布会上表示：
* 欧元区经济在温和复苏，符合前次评估结果
* 预计低通胀将持续较长时间，之后将逐步上升
* 中长期通胀预期仍然很稳定
* 若有必要将尽可能长时间地维持宽松货币政策立场
* 预计在更长时间内将利率维持在当前或更低水准
* 上述预期是基于较低的中期通胀前景
* 密切关注货币市场状况
* 经济前景风险继续偏下档
* 欧元区出口需求预计将逐步走强
* 全球金融市场形势和地缘政治风险可能损及经济
* 消费者物价调和指数(HICP)年增率4月预计将回升
* HICP年增率未来几个月料保持较低水平，2015年有望逐步上升，2016年底或能触及近2%
* 将密切关注地缘政治和外汇风险
* 中期通胀前景风险大致均衡，上下档风险均有限
* 汇率对物价稳定而言非常重要
* 我们没有将中期评估与某个精确汇价水平联系在一起
* 我们不认为通缩风险已下降，但这类风险有限
* 今天讨论的内容非常丰富，主要分歧在于最新通胀数据对中期通胀前景变化的影响程度
* 会上讨论了量化宽松措施和降息
* 汇率因素对物价稳定中期评估的影响越来越大
* 欧洲央行认为需要获得更多信息，才能评估3月通胀数据能否改变通胀前景
* 大家对3月通胀数据的意义不同
* 央行的前瞻指引很成功
* 低通胀维持的时间越长，通胀预期相关风险就越大
* 这就是我们为什么讨论量化宽松的原因
* 设计量化宽松政策时，必须考量欧元区经济对银行的依赖高于对资本市场的依赖
* 上个月我们没有明确讨论量化宽松措施
* 通胀年率变化有70%是因为食品和能源价格下跌
* 最大的担忧是欧元区的长期失业问题
* 我们讨论了实施负存款利率的可能性
* 3月通胀数据非常出乎大家的意料
* 量化宽松措施对欧元区的最终效果将取决于银行业的状况
* 全面评估欧元区银行业状况，对开放资本市场和恢复外界对银行体系的信心至关重要(完)
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月27日 - 台湾股市周四下跌，基本追随亚洲股市走势，并 终结了本周的涨势；台币亦从上日触及的两年半盘中高位回撤。 亚股下挫，此前美国的税改计划未能鼓舞投资者，但全球经济增长前 景和欧洲政治风险相关忧虑的缓解，仍支撑市场人气。 0157GMT，台湾加权股价指数 跌0.14%至9,842.22点，周三收 高0.2%。 汽车类指数 领跌，下滑0.71%。金融保险类指数 下挫0 .3%。 交投活跃的个股中，永丰金 下滑0.75%。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 李爽)