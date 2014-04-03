投行观点：FBR给予Xilinx“表现优于大盘”的初始评级

台湾股市：盘中下跌，汽车和金融保险股均挫低

路透台北4月27日 - 台湾股市周四下跌，基本追随亚洲股市走势，并 终结了本周的涨势；台币亦从上日触及的两年半盘中高位回撤。 亚股下挫，此前美国的税改计划未能鼓舞投资者，但全球经济增长前 景和欧洲政治风险相关忧虑的缓解，仍支撑市场人气。 0157GMT，台湾加权股价指数 跌0.14%至9,842.22点，周三收 高0.2%。 汽车类指数 领跌，下滑0.71%。金融保险类指数 下挫0 .3%。 交投活跃的个股中，永丰金 下滑0.75%。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 李爽)