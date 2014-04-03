投行观点：瑞银将National Retail评级从中性下调至卖出

中国投资：英国脱欧后中国资本投资伦敦房地产热情没有减退--仲量联行
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
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路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透台北4月27日 - 台湾股市周四下跌，基本追随亚洲股市走势，并 终结了本周的涨势；台币亦从上日触及的两年半盘中高位回撤。 亚股下挫，此前美国的税改计划未能鼓舞投资者，但全球经济增长前 景和欧洲政治风险相关忧虑的缓解，仍支撑市场人气。 0157GMT，台湾加权股价指数 跌0.14%至9,842.22点，周三收 高0.2%。 汽车类指数 领跌，下滑0.71%。金融保险类指数 下挫0 .3%。 交投活跃的个股中，永丰金 下滑0.75%。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 李爽)