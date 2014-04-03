表格：美国3月29日止当周初请失业金人数为32.6万人，预估为31.7万

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透4月3日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为32.6万人(预估为31.7万人)
* 美国一周续请失业金人数为283.6万人(预估为284.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为32.0万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
03/29/14 326,000 319,500 -- --
03/22/14 310,000-R 319,250-R 2,836,000 2.2
03/15/14 323,000-R 329,500-R 2,814,000-R 2.1-R
03/08/14 319,000-R 331,250-R 2,869,000-R 2.2
03/01/14 325,000-R 337,250-R 2,850,000-R 2.2
02/22/14 351,000-R 338,000-R 2,890,000-R 2.2
02/15/14 330,000-R 336,500-R 2,941,000-R 2.2-R
02/08/14 343,000-R 337,500-R 2,936,000-R 2.2-R
* R--为修正值 (完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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