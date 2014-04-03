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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 21:40 BJT

美国热股：携程网料回购最多6亿美元ADS，股价盘初上涨逾2%

路透4月3日 - 总部设在中国的旅游服务商--携程网(Ctrip.com International) 称，董事会批准了新的股票回购计划，最多购入6亿美元的美国存托股份(ADS)。

该公司股票周三收在52.17美元，周四盘初上涨逾2%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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