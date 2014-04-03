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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 21:46 BJT

美国热股：制药商Vivus评级遭下调为“减持”，股价大跌约6%

路透4月3日 - Piper Jaffray将制药商Vivus 评级从“中性”下调为“减持”。

该公司股票周三收在6.18美元，周四盘初下跌约6%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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